Thunderbolt 5: Data premiery, specyfikacje i wszystko, co wiemy

Nowa generacji interfejsu od Intela może zaoferować nawet dwukrotnie wyższą wydajność. I choć od jego premiery dzieli nasz jeszcze sporo czasu, postawiliśmy zebrać wszystko, co do tej pory już wiemy.

Spis treści

Ten opracowany przez Intela interfejs jest od dawna jedną największych atrakcji komputerów z bazujących na procesorach od "niebieskich". Możemy być pewni, że inżynierowie Intela już pracują nad jego kolejną wersją. Na chwilę obecną Thuderbolt 5, (zakładając, że tak właśnie zostanie nazwany), mimo, że wciąż pozostaje w fazie testów, zapowiada się bardzo ciekawe. Choć data premiery i pełna specyfikacja nie została oficjalnie ogłoszona, to sam Intel ujawnił już pewne informacje. Postanowiliśmy zebrać je wszystkie w jednym miejscu.

Jednak zanim zaczniemy omawiać nowości odpowiedzmy sobie na pytanie.

Co to jest Thuderbolt?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, jest to interfejs sprzętowy opracowany przez firmę Intel, zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom podłączanie do komputera urządzeń peryferyjnych . Pierwsze wersje wykorzystywały złącze Mini DisplayPort, ale Intel wraz z wprowadzeniem Thunderbolt 3 przeszedł na uniwersalne gniazdo USB Typu C. Chociaż używa on tego samego złącza, to oferuje zwykle znacznie wyższe prędkości transmisji danych niż standardowe USB, czyniąc tę technologię bardzo atrakcyjną. Połączenia Thunderbolt umożliwiają korzystanie z zewnętrznych kart graficznych, takich jak Razer Core X czy Gigabyte Aorus Gaming Box.

Zobacz również:

Oczywistym jest, że skoro technologia została opracowana przez Intela to przeważnie jest dostępna tylko dla platform wyposażonych w procesor tego producenta. Małym wyjątkiem tutaj są najnowsze laptopy Apple wyposażone w procesor M1 oraz pojedyncze płyty główne dla procesorów AMD dla gniazda AM4.

Obecna wersja Thunderbolt 4 zapewnia szybkość transmisji danych na poziomie 40 Gb/s, co wystarczy, aby podłączyć dwa wyświetlacze 4K wyświetlające obraz w 60 Hz. Z tego względu powstają bardzo rozbudowane stacje dokujące wykorzystujące ten interfejs. Rozszerzają one możliwości komputera o kolejne porty USB, czytniki kart pamięci, wspomniane wyjścia wideo, Ethernet czy nawet dostarczanie zasilania do urządzenia. Wszystko to za pomocą jednego przewodu.

Co nowego w Thunderbolt 5?

Intel nie ogłosił jeszcze oficjalnie nowej generacji Thunderbolt, ale to nie znaczy, że nic nie wiemy. Jakiś czas temu Gregory Bryant (wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Intel Computing Group) odwiedzał jedno z laboratoriów, w którym jest opracowywana nowa technologia. Przypadkowo zostało udostępnione zdjęcie z tej wizyty. Dzięki temu poznaliśmy szczegóły nowego typu połączenia obsługującego szybkości transmisji danych do 80 Gb/s. Oznacza to, że została ona podwojona w stosunku do Thunderbolt 4, znacząco zwiększając możliwości interfejsu. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że będzie ono kompatybilne z istniejącym ekosystem USB, czyli dalej wykorzystywane będzie gniazdo Typu C. Powinno to zapewnić wsteczną kompatybilność z poprzednią generacją czyli urządzeniami opartymi o Thunderbolt 3 oraz 4.

zdj. AnandTech

Aby osiągnąć taką prędkość transmisji Intel planuje użyć nowego typu sygnalizacji danych o nazwie PAM-3. Pulse Amplitude Modulation – modulacja amplitudy impulsów umożliwia urządzeniu wysyłanie trzech różnych wartości: -1, 0 i +1. Wartość ta jest określona przez amplitudę sygnału w stosunku do przyjętych progów — jeśli jest powyżej progu wysokiego , daje to 1, poniżej dolnego progu uzyskujemy wartość -1. Analogicznie sygnał, który zostaje pomiędzy oboma progami odczytywany jest jako 0. Dzięki temu urządzenie posiadające przypisane tylko 2 wartości jest wstanie wygenerować 3-bitowy sygnał danych, co skutkuje zwiększoną szybkością ich transmisji.

Najnowsze doniesienia wskazują, że chipy obsługujące Thunderbolt 5, będą produkowane w zakładach TSMC z wykorzystaniem 6 nm. procesu litograficznego.

Kiedy premiera Thunderbolt 5?

Bez oficjalnej zapowiedzi zostają nam tylko domysły. Tutaj możemy przyjrzeć się jak dotychczas przebiegało wprowadzanie nowych wariantów interfejsu. Pierwsze wersje były wprowadzane mniej więcej co dwa lata. W przeciągu niecałych 5 lat doczekaliśmy się przejścia z Thunderbolt 1 do 3 generacji (w 2015 roku). Niestety na kolejną implementację musieliśmy czekać kolejne 5 lat. Dopiero w 2020 roku został udostępniony interfejs Thunderbolt 4. Warto jednak zaznaczyć, że nie podniósł on maksymalnej szybkości transmisji danych w stosunku do poprzednika , zostając przy wartości 40 Gb/s.

Oznacza to, że prace nad nowym standardem mogą być opóźnione. Co więcej, nadchodzący nowy wariant USB4, który opiera się na udostępnionej dokumentacji Thunderbolt 3, także będzie oferował obsługę prędkości transmisji danych na poziomie 40 Gb/s, która w przyszłości na pewno jeszcze wzrośnie. Intel prawdopodobnie będzie chciał zachować przewagę nad standardowymi połączeniami USB. Oczekuje się, że firma wkrótce wypuści swoje procesory należące do 12 generacji, ale wciąż oficjalnie nic nie usłyszeliśmy jeszcze o Thunderbolt 5. Kolejna, 13 generacja procesorów Intela, planowana jest na 2022 rok. Prawdopodobnie jest zatem, że zarówno o układach Raptor Lake i o samym Thunderbold 5 usłyszymy coś więcej na targach CES, które odbędą się na początku stycznia 2022 roku.

Czy mój komputer to obsłuży?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, największe prawdopodobieństwo implementacji nowego standardu będą miały komputery bazujące na procesorach od Intela. Nie jest też pewne co zrobi Apple, które obecnie w swoich MacBookach wykorzystuje Thunderbolt. Być może wraz z pełnym wsparciem i implementacją protokołu USB4, zrezygnuje z rozwiązań Intela, podobnie jak z procesorów od niebieskich.

Co prawda możliwe jest licencjonowanie interfejsu Thunderbolt dla innych urządzeń, jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami dla producentów sprzętu - a więc i wyższą cenę samego sprzętu. Dlatego też tańsze laptopy czy płyty główne bardzo często pomijają całkowicie wsparcie dla tego interfejsu.

Jeśli chodzi o kompatybilność wsteczną, wspomniany wyciek, który widzieliśmy, sugeruje, że Thunderbolt 5 powinien być kompatybilny wstecznie z Thunderbolt 3 i 4. Oczywiście będziemy w takim przypadku ograniczeni do szybkości transmisji danych starszej wersji interfejsu, ale urządzenia powinny działać normalnie. Oczywiście bez oficjalnej zapowiedzi nic nie jest gwarantowane. Thunderbolt powinien również działać z urządzeniami niezależnie od systemu operacyjnego.