Thunderbolt 5 nadciąga. Ten port zastąpi USB Typu C!

Thunderbolt 5 jeszcze bardziej przybliży nas do realizacji wizji komputerów z zaledwie jednym portem. Jakie nowości przygotował dla nas Intel w nadchodzącej generacji Thunderbolt?

Intel od wielu lat rozwija autorski standard łączności o nazwie Thunderbolt. Początkowo technologia wykorzystywała złącze Mini DisplayPort. Punktem przełomowym była prezentacja Thunderbolt 3, który korzysta z portów USB Typu C. Niedawno na rynku pojawiły się standardy USB 4 oraz Thunderbolt 4, a inżynierowie Intela posiadają już w pełni działające prototypy korzystające z Thunderbolt 5.

Przewód Thunderbolt 4 Źródło: intel.com

W izraelskim laboratorium firmy Intel odbywają się już zaawansowane testy Thunderbolt 5. Z informacji przekazanych przez Anandtech (które wkrótce po udostępnieniu zostały usunięte) wynika, ze Intel opracował już standard Thunderbolt 5. Na opublikowany zdjęciu widać było plakat informujący o kluczowych nowościach Thunderbolt 5.

Zobacz również:

Na fotografii widać, że nazwą roboczą Thunderbolt 5 jest "80G PHY Technology". Oznaczenie wskazuje, że Thunderbolt 5 podwoi przepustowość, która wzrośnie z 40 Gbps do 80 Gbps. Całość ponownie oparta będzie na konektorze USB Typu C, co gwarantuje ogromną uniwersalność, kompatybilność i łatwość implementacji dla producentów sprzętu.

Dzięki zwiększeniu przepustowości przesyłu danych, Thunderbolt 5 pozwoli w pełni wykorzystać wyświetlacze o rozdzielczości 4K i 8K o podwyższonej do 120 Hz częstotliwości odświeżania obrazu.

W chwili obecnej nie znamy daty premiery nowego standardu. Najprawdopodobniej Intel nie będzie się śpieszyć. Thunderbolt 4 pojawił się na rynku dopiero w 2020 roku, a na rynku nadal nie znajdziemy zbyt wielu komputerów z jego obsługą. Do popularności Thunderbolt przyczynia się firma Apple, która implementuje to rozwiązanie w każdym nowym modelu komputerów Mac.

Źródło inspiracji: tomshardware.com