Thunderbolt w USB4 jednak opcjonalny

USB-IF pozostawia dowolność producentom. To oni zadecydują o implementacji Thunderbolt.

USB Implementers Forum opublikowało specyfikację USB4 już jakiś czas temu. Prezentacja nowego standardu wywołała w internecie nie małe poruszenie. W końcu mało które urządzenie dostępne na rynku obsługuje USB 3.2. Nowością nadal jest rownież port USB Typu C, który zadebiutował w 2015 roku.

Źródło: pcworld.com

Przypominamy, że opublikowanie specyfikacji to dopiero początkowy krok do wprowadzenia nowego standardu do sprzedawanych urządzeń. To stanie się zapewnie za około 2 lata.

Rozczarowaniem pozostaje opcjonalna obsługa Thunderbolt. Oznacza to spore problemy z kompatybilnością tego protokołu.

Kiedy ujawniono specyfikację USB4 wszyscy cieszyli się, że zintegruje ona Thunderbolt z USB i że nie będzie już problemu z urządzeniami, które mają USB Typu C, ale nie są kompatybilne z Thunderbolt. Intel informował, że udostępni specyfikację Thunderbolt dla USB-IF, a certyfikacja stanie się zbędna. Wszystko to miało spowodować, że na rynku pojawi się więcej urządzeń z Thunderbolt. Nowoczesny standard miał też trafić do tanich urządzeń. W chwili obecnej korzystają z niego jedynie droższe laptopy.

USB-IF wyjaśnia jednak, że implementacja Thunderbolt z USB4 jest wolną wolą producenta i to on zadecyduje czy jego urządzenie będzie obsługiwać Thunderbolt czy nie.

Po fali niedomówień USB-IF wydało obszerną deklarację, która ma rozwiać wszelkie wątpliwości. Forum stwierdza, że wiele producentów komputerów PC będzie wspierać wspólną implementację USB/Thunderbolt w jednym porcie.

"Jeśli chodzi o opcjonalną obsługę specyfikacji USB4 dla Thunderbolt 3, USB-IF przewiduje, że producenci komputerów PC będą szeroko wspierać kompatybilność Thunderbolt 3 w swoich rozwiązaniach USB4, biorąc pod uwagę, że kompatybilność Thunderbolt 3 jest teraz zawarta w specyfikacji USB4, a zatem nie wiąże się z opłatami licencyjnymi dla formalnych użytkowników". Intel nadal utrzymuje prawa do marki/loga/nazwy Thunderbolt 3.

Takie rozwiązanie powoduje, że producenci celowo będą mogli nie implementować Thunderbolt w niektórych urządzeniach, aby zachęcić klientów do zakupu droższego modelu.

Dodatkowo podjęto również decyzję, że kompatybilność z Thunderbolt 3 nie jest wymogiem specyfikacji USB4. To ukłon w stronę producentów smartfonów i urządzeń mobilnych, którzy i tak nie wykorzystaliby potencjału Thunderbolt 3.