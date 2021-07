Tiger Lake H vs Ryzen 5000 - który procesor lepszy dla laptopa?

Wczoraj sprawdzaliśmy, który procesor Ryzen będzie lepszy dla laptopa, a dzisiaj sprawdzimy, jak najmocniejszy model wypada w porównaniu z konkurentem ze stajni Intela.

Spis treści

Jeśli chcesz kupić laptop z najnowszym procesorem, wybór to 11. generacji procesor Intela z rodziny Tiger Lake H lub AMD Ryzen 5000. Oba te układy cechuje znacznie większa wydajność w stosunku do swoich poprzedników. Zanim dokonasz wyboru, musisz określić, jakie będzie główne zastosowanie takiego urządzenia. Planujesz spędzać większość czasu na grach? Pracować bez podłączenia do zasilania? A może edytować materiały wideo i animacje 3D? Przyjrzymy się, jak procesory zachowują w wybranych aspektach działania.

Który procesor jest najlepszy do codziennych zadań?

Do czego służy laptop? Zazwyczaj do tego, aby zasiąść z nim gdzieś spokojnie, przeglądać sieć, oglądać materiały wideo i korzystać z aplikacji MS Office lub Google Docs. Do takich działań polecamy laptopy z procesorami mającymi U lub G w nazwie. Oznaczenia te mówią nam, że urządzenia przeznaczone są do zadań wymagających mniejszych ilości mocy. W przypadku AMD będzie to np. Ryzen 7 5800U, a Intel może zaproponować Core i7-1165G7 lub Core i3-1125G4.

Można je znaleźć zazwyczaj w kompaktowych, cienkich laptopach. Takie urządzenia mają zazwyczaj bardzo zbalansowany stosunek wagi do wydajności. Choć nie są tak szybkie jak laptopy z procesorami H (te działają w cięższych, profesjonalnych laptopach) , pracują ciszej i sprawdzają się zaskakująco dobrze w codziennych zastosowaniach. Zarówno 11. generacja procesorów Tiger Lake, jak i AMD Ryzen 5000 to układy niemal identycznie sprawdzające się w takich zadaniach, aczkolwiek lekka przewaga lezy po stronie procesora AMD. W naszych testach flagowców Ryzen 7 5800U był szybszy od Core i7-1185G7.

Werdykt: remis z lekkim wskazaniem na Ryzen 5000.

Który procesor jest najlepszy do edytowania wideo?

Jeśli masz zamiar korzystać z laptopa przede wszystkim do edytowania materiałów wideo, tutaj również oba układy idą łeb w łeb. Jednak linia z U w nazwie jest pod tym względem słabsza od linii H, która ma w dodatku własny układ graficzny. Jednak osoby zajmujące profesjonalną obróbką wideo i korzystające z programów jak Adobe Premiere 15.1 korzystają zazwyczaj z co najmniej średniaków GeForce lub GTX. I to właśnie one mają decydujący wpływ na szybkość wykonywania zadań związanych z klipami wideo.

Dlatego werdykt będzie taki: remis, ale wszystko zależy od zastosowanej karty graficznej.

Który procesor jest najlepszy do edytowania zdjęć?

Edytowanie zdjęć za pomocą Adobe Photoshop lub Lightroom wymaga mocnego procesora, dużej ilości pamięci RAM, szybkiego dysku SSD, ale i tak ma mniejsze potrzeby, niż obróbka wideo. Dlatego laptopy "klasy U" mogą okazać się zaskakująco wydajne w tym zastosowaniu - zwłaszcza, jeśli porównamy je z możliwościami sprzed kilku lat. Jeśli na tej czynności spędzasz - dajmy na to - 25% czasu z laptopem, zarówno Ryzen 5000U, jak i procesor Tiger Lake U sprawdzą się zadowalająco i bardzo podobnie. Jednak ponownie lekką przewagę zyskuje układ AMD.

Gdy obróbka zdjęć i grafik to 75% czasu z laptopem, wówczas polecamy laptopy klasy H z dobrą kartą GeForce RTX lub GTX na pokładzie. Porównując Ryzen 5000 H z Tiger Lake H - przewaga leży po stronie Intela.

Werdykt: dla laptopów klasy U małą przewagę ma Ryzen, dla laptopów klasy H Intel Tiger Lake H wykazuje dużą przewagę.

Który procesor jest najlepszy do modelowania 3D?

Jeśli modelujesz w 3D dla małych, niezależnych projektów lub Twoje zadania nie obciążają bardzo procesora, bez problemu poradzisz sobie z nimi laptopami klasy U. Jeśli jednak modelujesz w 3D codziennie, wówczas polecamy laptopy klasy H. Osiem rdzeni Tiger Lake doskonale sprawdzi się przy takich zadaniach, jednak ponownie lekka przewaga leży po stronie Ryzen 5000.

Werdykt: Ryzen 5000 sprawdza się lepiej w klasie U oraz H

Który procesor jest najlepszy do gier?

Tutaj nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od karty graficznej, z którą współpracuje procesor. Dla przykładu - 10. generacji procesor Core i7 z kartą GeForce RTX 3080 wypada lepiej od procesora Intel Core i9 11. generacji z GeForce RTX 3060. Tak więc wszystko zależy od odpowiedniej kombinacji obu układów.