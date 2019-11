TikTok przekroczył ponad 1,5 miliarda pobrań

Jak podaje firma analityczna Sensor Tower, liczba łącznych pobrań aplikacji TikTok przekroczyła ponad 1,5 miliarda. To trzecia najpopularniejsza aplikacja smartfonowa na świecie.

Wynik 1,5 miliarda dotyczy połączonej liczby pobrań zarówno z Google Play Store, jak i AppStore. Od początku tego roku była pobrana 614 milionów razy - co już daje o 6% więcej pobrań, niż za cały ubiegły rok. Oznacza to trzecie miejsce na liście najchętniej pobieranych w historii aplikacji mobilnych, zaraz za WhatsApp i Messengerem, a wyprzedza Facebooka i Instagram. I po raz pierwszy widzimy, że na polu mediów społecznościowych Facebook napotkał naprawdę silną konkurencję.

A gdzie TikTok cieszy się największą popularnością? 277,6 miliona tegorocznych pobrań odnotowano z terenu Indii, co daje 45% użytkowników. Drugi pod względem popularności kraj - Chiny - to znacznie mniej, ponieważ tylko 45,5 milionów pobrań (czyli 7,4% całości). Tutaj trzeba zauważyć, że liczba ta może być większa, ponieważ użytkownicy chińscy często korzystają z krajowych sklepów z aplikacjami, a do ich danych Sensor Tower nie ma dostępu.

A ile zarobił TikTok na swojej popularności? Ocenia się, że jak dotąd około 175 milionów dolarów - największy dochód pochodzi z Chin (48,3%), USA (35m7%) oraz Wielkiej Brytanii (3,9%). Co ciekawe - 115,3 mln dolarów z wymienionej kwoty to zysk z tego roku. Mozna zatem śmiało powiedzieć, że TikTok jest obecnie na fali - i może spodziewać się, że w 2020 roku będzie równie dobrze.