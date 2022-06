TikTok wypromował nawet nudnego Excela

O TikToku słyszeli już wszyscy, jednak nie każdy wie, do czego można wykorzystać taki serwis. Chińska platforma staje się kopalnią danych.

Co może wielu z Was zdziwić, Excel, czyli program arkuszy kalkulacyjnych Microsoftu jest bardzo popularny wśród osób poniżej 20 roku życia. Jeżeli w tym momencie z niedowierzaniem pokręciliście głowami, to wyobraźcie sobie, że hashtag #excel ma na TikToku około 3,4 miliarda wyświetleń. Z kolei jeden z ekspertów Excela ma w tym serwisie 2,7 miliona obserwujących i 9,7 miliona polubień swoich wskazówek dotyczących korzystania z programu. Jaka tajemnica tkwi w serwisie, którego siła przyczyniła się do wielkiej popularności tematu, z którym wielu młodych ludzi niechętnie zmaga się na lekcjach informatyki?

TikTok to dobrze znana usługa hostingu wideo w krótkich formach, należąca do chińskiej firmy ByteDance. Można tam znaleźć niekończący się strumień krótkich (15 sekund) filmów o różnej tematyce, od żartów, akrobacji, sztuczek, popisów tanecznych i pozostałej rozrywki po tzw. edutainment, czyli wszelkich porad – na przykład – jak pracować w Excelu? W ciągu ostatnich kilku lat TikTok przejął kontrolę nad światem mediów społecznościowych, a inne duże platformy – zwłaszcza Facebook – wydają się nim zahipnotyzowane, podobnie jak króliki w świetle reflektorów nadjeżdżającej ciężarówki.

Dlaczego tak to działa? Częściowo jest to kwestia demografii: 57% użytkowników TikToka to kobiety; 43% to osoby w wieku od 18 do 24 lat; a tylko 3,4% ma ponad 55 lat. Ci ostatni prawdopodobnie przez pomyłkę trafili na TikToka, gdy szukali swojego miejsca online, którym jest dla nich Facebook (należący do koncernu Meta). Można powiedzieć, że TikTok przyczynił się do wielkiej porażki Mety, ponieważ w sierpniu 2020 r. Instagram (będący również własnością tej firmy) uruchomił Reels, narzędzie do edycji wideo, które pozwalało użytkownikom tworzyć 15-sekundowe klipy z muzycznym podkładem. Na Instagramie działa to podobnie jak w TikToku, jednak dzieło Mety spotkało się z niełaską użytkowników.

O co toczy się gra w świecie mediów społecznościowych?

Egzystencjalne zagrożenie, jakie TikTok stanowi dla gigantów mediów społecznościowych, nie ma jednak charakteru demograficznego – koncerny walczą o uwagę jak największej liczby ludzi bez względu na ich wiek i inne cechy.

Jak zauważył kilkadziesiąt lat temu laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Herbert Simon, w świecie, w którym informacji (i rozrywki) jest pod dostatkiem, to krytycznie rzadkie zasoby stają się przedmiotem uwagi. Oferta TikToka zdaje się pasować do tej tezy, jednak treść na tej platformie jest też odpowiednio opakowana oraz dostarczona. Nie bez znaczenia jest też to, że o TikToku „się mówi”, co również zapewnia uwagę milionów.

Meta ze swoimi usługami oraz inne duże serwisy muszą teraz o nią zawalczyć. Ponieważ uwaga jest ograniczonym zasobem – doba to stała liczba godzin, a jeszcze trzeba spać, jeść, pracować itd. – rywalizacja między dostawcami mediów społecznościowych jest grą o sumie zerowej. Im więcej uwagi ktoś przyciąga, tym mniej jej zostaje dla innych.

I na tym polu TikTok wydaje się wygrywać. Jego użytkownicy śledzą udostępniane tam materiały średnio przez 52 minuty dziennie, a 90% z nich korzysta z aplikacji częściej niż raz dziennie. Według Scotta Gallowaya, wytrawnego obserwatora świata technologii, przeciętna sesja trwa 11 minut, co wystarcza na obejrzenie 26 filmów po około 25 sekund każdy. Nie trzeba się specjalnie wysilać, żeby zrozumieć, co to może oznaczać w praktyce.

TikTok hipnotyzuje?

W znanej już szerzej anegdocie czytamy o 11-letnim chłopcu, który po obiedzie położył się ze smartfonem na kanapie. Ojciec obserwując syna przez godzinę, zauważył, że chłopiec przez ten czas nawet nie drgnął, a o tym, że nie śpi, świadczyły tylko otwarte oczy i przesuwający się czasami po ekranie smartfona palec. Tata opowiada, że za każdym razem tiktokową sesję nastolatka trzeba przerywać niemal siłą.

W tej rodzinnej scenie można zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, uzależniające właściwości mediów społecznościowych zostały przez TikToka wzmocnione. Jak to kiedyś barwnie ujął magazyn Forbes – jeśli Instagram i YouTube podają marihuanę, TikTok zapewnia „cyfrową kokainę”.

Niektórzy porównują opisywane zdarzenie do zachowań, które można zaobserwować w chińskich palarniach opium. Tam też panuje cisza, a pomieszczenia wypełniają postacie leżące przez długi czas bez ruchu na boku.

Chiński serwis kopalnią informacji o użytkownikach

Drugie spostrzeżenie jest takie, że TikTok podniósł „przemysł śledzenia” na wyższy poziom. Wszystkie firmy zajmujące się mediami społecznościowymi intensywnie monitorują swoich użytkowników, aby wydobyć jak najwięcej informacji z ich aktywności online.

– Znaczenie tych 26 filmów w przeciętnej sesji polega na tym, że TikTok może wydobyć więcej szczegółowych danych od swoich użytkowników niż inne firmy. Każdy film lub „odcinek” wymaga od widza wysłania wielu „mikrosygnałów”: czy przewinął film, czy go wstrzymał, czy obejrzał ponownie, czy polubił, skomentował, udostępnił, czy rozpoczął śledzenie twórcy, a także jak długo oglądał go przed przejściem dalej. To setki sygnałów – pisze Galloway.

Niektórzy uważają dane za nowe bogactwo podobne do ropą naftowej. Jeżeli to prawda, TikTok zapewnia „słodką ropę, jakiej świat nigdy nie widział, gotową do algorytmicznej rafinacji w paliwo rakietowe”, stwierdza Scott Galloway.

Jeśli tak jest, to chyba trzeba współczuć Markowi Zukerbergowi oraz udziałowcom Mety. Towarzystwo to zdaje się przegrywać wyścig o rząd dusz (i kasę) z Chińczykami z ByteDance.

Źródło: The Guardian