TikTok zadba o prywatność nastolatków - oto nowe opcje domyślne

Z TikToka korzystają głównie młodzież. ByteDance zdecydowało się na zmianę opcji prywatności, które czynią konta bezpieczniejszymi. Ustawienia zostały domyślnie aktywowane dla nastolatków.

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy TikTok jest bezpieczny dla ich dzieci. Nie chodzi już nawet o sam wpływ na zachowanie młodzieży, ale także na dane, które są przesyłane do sieci.

ByteDance - właściciel niezwykle popularnej aplikacji TikTok zmienił opcje prywatności. Co ważne zostały one zaostrzone. Od dziś wszystkie nowe konta, które zakładane będą przez dzieci w wieku od 13 do 15 lat automatycznie otrzymają nowe opcje bezpieczeństwa. Mowa o ograniczeniu osób, które mogą oglądać i komentować filmy. Domyślnie tylko osoby dodane do przyjaciół będą w stanie oglądać materiały udostępnione przez dziecko. Dodatkowo konto nie będzie sugerowane innym użytkownikom.

TikTok całkowicie uniemożliwi komentowanie filmów przez nieznajomych użytkowników nawet po upublicznieniu konta nastolatka. Użytkownicy w wieku od 13 do 15 lat będą mogli liczyć na komentarze od znajomych lub całkowicie wyłączyć możliwość komentowania materiałów.

Najmłodsi użytkownicy nie skorzystają także z funkcji Duet i Stitch, które pozwalają na ponowne umieszczanie nagrań oraz odpowiadnie na filmiki innych osób. Opcje te dostępne są dla osób powyżej 16 roku życia.

Użytkownicy TikToka w wieku od 16 do 17 lat domyślnie będą mieli wyłączoną możliwość pobierania filmów. Opcje Duet i Stitch zostaną ograniczone tylko do znajomych.

Najnowsze zmiany w politycy prywatności i ustawieniach kont mają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Będą one nadal korzystać z TikTok'a, ale na nowy regułach, które ochronią ich przed hejtem w sieci.

TikTok na przestrzeni ostatniego roku dodał sporo opcji z zakresu prywatności kont dla nastolatków. Możliwe jest już zdalne ustawienie ograniczeń i zmiana ustawień prywatności przez rodziców. TikTok wyłączył również możliwość wysyłania bezpośrednich wiadomości do użytkowników, którzy nie skończyli 16 roku życia.

Działania mają związek z karą o wysokości 5,7 miliona dolarów, która została nałożona na Musical.ly ze względu na brak ustawień prywatności dla dzieci. TikTok rozwija także aplikację dla młodszych użytkowników, która wyświetla jedynie nagrania odpowiednie dla dzieci.

