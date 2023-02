TikTok zajmuje dużo miejsca na dysku? Sprawdź, jak to zmienić

Być może zastanawiacie się, dlaczego TikTok zajmuje tyle miejsca na waszym telefonie. Przychodzę dzisiaj do was z poradami, jak możecie temu zaradzić.

Spis treści

Ponieważ wszyscy używamy telefonów komórkowych od co najmniej dziesięciu lat, powinieneś już wiedzieć z własnego doświadczenia, że jeśli robisz nadmierną ilość zdjęć lub filmów na swoim urządzeniu mobilnym, w końcu zabraknie Ci pamięci i będziesz zmuszony usunąć niektóre treści, aby zrobić miejsce na więcej.

TikTok to głodna bestia, która może potencjalnie pochłonąć znaczną ilość miejsca na Twoim urządzeniu mobilnym. Pewien użytkownik TikToka, który opublikował na Redditcie post o tym, że oprogramowanie zajęło łącznie 221 gigabajtów miejsca na jego urządzeniu. Wydawałoby się, że nie jest to wyjątkowy incydent, ponieważ duża liczba użytkowników zgłosiła napotkanie tego samego problemu na kilku stronach internetowych. Więc, co dokładnie zajmuje tyle miejsca na urządzeniu mobilnym? Zostało ustalone, że TikTok Drafts, które zgromadziłeś są winne za wykorzystanie miejsca na twoim urządzeniu ale nie zapominajmy, też o tym, że w to zaliczają się także zapisywane filtry i piosenki.

Zobacz również:

Źrodło: Franck / unsplash.com

Dlaczego TikTok zajmuje tak dużo miejsca na moim telefonie?

Krótka odpowiedź: TikTok wykorzystuje dużo danych w telefonie, ponieważ ma ogromną kolekcję wideo i zapisanych wersji roboczych, z których oba wykorzystują więcej pamięci masowej niż inne aplikacje.

Jeśli chodzi o przestrzeń dyskową, TikTok jest ogromnym pożeraczem, przechowuje wszystko, od zapisanych wersji roboczych do historii oglądania do plików pamięci podręcznej TikToka, z których wszystkie mogą się szybko zsumować. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, rozumowanie jest bardzo proste: im więcej używasz aplikacji, tym więcej informacji będzie zbierać i tym więcej miejsca zajmie na twoim urządzeniu.

Jak zmniejszyć rozmiar aplikacji TikTok?

Wskazówka - Wyczyść pamięć podręczną

Czyszczenie pamięci podręcznej TikTok jest sprawdzoną techniką oczyszczania miejsca na urządzeniu, a to w zasadzie oznacza usunięcie i skasowanie wszelkich niepotrzebnych plików tymczasowych z aplikacji w celu zwolnienia miejsca. Możesz to zrobić na 2 proste sposoby: bezpośrednio z aplikacji ustawień telefonu lub poprzez aplikację. TikTok pozwala użytkownikom na zapisywanie filmów jako szkice, a niektórzy ludzie mogą zgrać setki filmów, które zajmują miejsce na urządzeniu. Jeśli chcesz wyczyścić trochę miejsca, to może być dobry pomysł, aby przejrzeć wszystkie szkice i usunąć te, których nie chcesz. Jeśli zdecydujesz, że chcesz pozbyć się wszystkich szkiców na raz, usunięcie aplikacji spowoduje również automatyczne usunięcie ich wszystkich.