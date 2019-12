TikTok zakazany w amerykańskiej marynarce

US Navy zakazuje używania amerykańskim marynarzom popularnej na całym świecie aplikacji. Powód? Względy bezpieczeństwa.

TikTok, który od dłuższego czasu znajduje się na szczytach list zestawiających najpopularniejsze aplikacje mobilne świata, już kilka razy wzbudzał kontrowersje. Związane były z udostępnianiem danych dzieci, cenzurą polityczną, a teraz dochodzi do tego zagrożenie bezpieczeństwa USA. Amerykańska marynarka zabroniła swojemu personelowi używania aplikacji podczas pełnienia służby ze względu na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Ponadto wewnętrzny intranet US Navy blokuje automatycznie urządzenia, na których jest ona zainstalowana. W okólniku wysłanym do marynarzy, kierownictwo marynarki odradza instalowanie jej na posiadanych smartfonach.

TikTok została zakwalifikowany przez Pentagon jako aplikacja niebezpieczna, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dotyczy to wyłącznie wojska - obywatele Stanów Zjednoczonych mogą jej używać (i używają) bez żadnych przeszkód. Analitycy bezpieczeństwa zauważają, że po instalacji TikTok może uzyskiwać dostęp do danych w innych aplikacjach. Nie jest również tajemnicą, że trwa wojna technologiczna pomiędzy USA a Chinami, skąd pochodzi aplikacja i ten zakaz można traktować jako kolejną potyczkę. Ponadto wiadomo, że aplikacja przekazuje informacje geolokalizacyjne użytkownika, co pozwala producentowi - i współpracującym z nim firmom - na ustalenie, gdzie przebywa jednostka, na której aktualnie pełni służbę.

Źródło: TechSpot