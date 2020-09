TikTok zapłaci 5 miliardów dolarów podatku dla USA

Ostatnimi czasy media zalewane są informacjami w sprawie konfliktu o bezpieczeństwo danych użytkowników. Jako jedno z największych niebezpieczeństw USA wymienia TikToka i usilnie próbuje z nim walczyć. Jak to wygląda teraz?

Konflikt o bezpieczeństwo danych użytkowników między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi stale się zaognia. Co i raz dostajemy sprzeczne informacje dochodzące z każdej ze stron. Do całej mieszanki dołączają inne kraje, co tylko całą sprawę komplikuje. Jak to wygląda dziś?

Pięć miliardów dolarów podatku

Sama firma ByteDance szacuje, że wprowadzi łącznie 5 miliardów dolarów w podatkach na rzecz Departamentu Skarbu USA. To ogrom pieniędzy, zważając, że mówimy "tylko" o aplikacji wideo. Oczywiście, kwota jest zależna od rzeczywistych wyników biznesowych TikTok i struktury podatkowej, jednak taka suma nadal robi wrażenie. Poniżej cała historia konfliktu.

ByteDance nadal głównym właścicielem firmy

Jedno jest pewne, ByteDance nadal jest właścicielem aplikacji TikTok. Mimo nacisków ze strony USA nie pozbywa się własnych udziałów, a jedynie przekazuje ich część firmie Oracle oraz Walmartowi. Miało to za zadanie trochę zmniejszyć problem. Jednak nie rozwiązuje to niczego, bo umowa jest korzystna dla wszystkich, poza konsumentami ze Stanów Zjednoczonych i osób, które mają rzeczywiste obawy dotyczące bezpieczeństwa algorytmów aplikacji.

IPO w USA

Przedstawiciele aplikacji potwierdzają, że starają się o pierwszą ofertę publiczną w celu "dalszego wzmocnienia ładu korporacyjnego i przejrzystości". Najwyraźniej firma ma nadzieję, że wystawienie spraw na publiczną ocenę rozwieje obawy dotyczące rzekomego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo zaznacza w oświadczeniu, że aplikacja nie zostanie podzielona na wersję amerykańską i reszty świata, co oznacza, że będzie tylko wersja globalna.

Kody źródłowe

Media donoszą, że firmie Oracle nie zostaną przekazane żadne algorytmy ani technologia. Zamiast tego amerykański partner uzyska uprawnienia do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa "kodów źródłowych TikTok w USA". Jest to wielka sprawa, dotyczy bezpieczeństwa danych, a z tego wynika, że będą one bezpieczne. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób związanie się z Oracle ma rozwiać obawy dotyczące możliwego brania udziału przez Chiny w podsłuchiwaniu i zagrażaniu bezpieczeństwu Stanom Zjednoczonym.

Jak dalej rozwinie się ten konflikt? Co się jeszcze może zmienić i jakie będzie to miało konsekwencje dla innych krajów? Zostało nam tylko obserwować co się wydarzy dalej.

