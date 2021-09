Tim Cook jednym z najbardziej wpływowych ludzi 2021 roku!

Magazyn TIME opublikował swoją coroczną listę "100 najbardziej wpływowych ludzi". CEO Apple ma kolejny powód do dumy, gdyż znalazł się dzisiaj w tym zestawieniu.

Prezesowi Apple z pewnością towarzyszyła wczoraj wielka duma. Premiera długo wyczekiwanych modeli iPhone'a 13 w końcu się odbyła, a cały świat ogarnęła ekscytacja. Minął zaledwie jeden dzień, a Tim Cook ma już kolejne powody do wielkiej dumy - pojawił się bowiem na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi według magazynu TIME. Jego profil został napisany przez multimiliardera i współzałożyciela Nike, Phila Knighta, który twierdzi, że charakter, współczucie i odwaga to przymiotniki, które pasują do obecnego CEO Apple.

W 2005 roku, gdy po raz pierwszy rozmawialiśmy z Timem Cookiem o członkostwie w zarządzie Nike, mieliśmy nadzieję, że dodamy do zespołu osobę potrafiącą podejmować dobre decyzje. W krótkim czasie udowodnił, że jest człowiekiem o doskonałym osądzie, potrafiącym myśleć taktycznie i strategicznie w branży znacznie różniącej się od jego własnej. Zaoferował też najcenniejszy atrybut każdego lidera w dowolnej dziedzinie: mądrość.

W profilu Cooka, Knight pisze, że zna Tima jako zarówno przyjaciela, jak i rywala w futbolu uniwersyteckim, ponieważ Knight jest fanem jego macierzystej uczelni, University of Oregon, podczas gdy Cook kibicuje Auburn. Knight odnosi się również do tego, kiedy Steve Jobs odszedł, a Tim Cook dokonał niemożliwego przejścia do branży technologicznej.

Zobacz również:

Nie jestem drugim Stevem Jobsem. Jestem pierwszym Timem Cookiem. - Tim Cook

Pod koniec profilu, Knight podsumowuje ostatnie 10 lat pracy Cooka na stanowisku prezesa. Podkreśla fakt, że akcje Apple poszły w górę aż o 1000%, co czyni ją najbardziej wartościową firmą na świecie. Cook został niedawno przedstawiony na okładce Australian Financial Review, gdzie można przeczytać o jego pracy oraz życiu prywatnym.