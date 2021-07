Tinder i Netflix pracują nad wspólnym programem

Nowy, randkowy reality show na Netflixie ma powstać we współpracy z Tinderem. W programie wystąpią użytkownicy tej popularnej aplikacji.

Nowe indyjskie reality show o nazwie IRL: In Real Love (tłum. W prawdziwej miłości) powstanie ze współpracy Tindera i Netflixa. Program zostanie wyprodukowany przez Monozygotic i wezmą w nim udział autentyczni użytkownicy aplikacji mobilnej. Single na Tinderze będą mogli ubiegać się o udział w programie przesuwając w prawo, w momencie pojawienia się specjalnych kart między potencjalnymi tzw. matchami. Zostaną wtedy przeniesieni do strony, na której będą mogli zarejestrować się do programu. W dalszych krokach o wyborze uczestników zadecyduje tylko i wyłącznie Netflix. Tanya Bami, dyrektor International Originals, Netflix India, tłumaczy:

IRL: In Real Love to rodzimy format randkowy, a współpraca z Tinderem pomoże nam sprawić, że będzie tak realistycznie, jak wygląda to dzisiaj. Autentyczność jest kluczem do każdego programu reality. Tinder pomoże nam znaleźć obsadę, której preferencje i wybory pozwolą nam zrozumieć codzienne zawiłości randkowania.

Taru Kapoor, GM, Tinder and Match Group, dodaje:

Od procesu castingu po charakterystyczny format randkowy, ten program wnosi okazję do doświadczenia nowych związków, złamanych serc, chemii i zabawy. Dzięki zróżnicowanej społeczności młodych singli Tindera aktywnie poszukujących prawdziwych iskier, ten program zapewni im dokładnie to, a nawet więcej. To idealne połączenie!

