Tinder z dużą aktualizacją - pojawią się wideo randki

Tinder zmienia zasady gry. Aplikacja zaoferuje możliwość przeprowadzania wideo randek. Wszystko w odpowiedzi na pandemię koronawirusa.

Według portalu The Verge jeszcze w tym roku Tinder zamierza uruchomić nowy moduł wideo randek w aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Spółka Match Group bezpośrednio powiązana z Tinderem poinformowała o tym przy okazji przedstawiania wyników. W chwili obecnej brakuje jakichkolwiek szczegółów, ale sam fakt, że Tinder, który od lat nie zmienił swojej formuły zamierza wprowadzić nowe rozwiązanie to spore zaskoczenie.

Wideo czaty w ramach aplikacji mają być poniekąd odpowiedzią na obecny social distancing wywołany pandemią koronawirusa. Jeszcze w tym roku miliony użytkowników Tinder'a na całym świecie skorzystają z rozmów wideo. Niestety budzi to obawy co do nadużyć seksualnych. Tinder w chwili obecnej nie zdradził żadnych szczegółów.

Molestowanie i nadużycia w przypadku wideo będą znacznie trudniejsze do wykrycia, niż w klasycznej konwersacji tekstowej. Podejrzewamy, że funkcja zostanie udostępniona dopiero za jakiś czas, ponieważ specjaliści Tindera pracują nad systemem, który wykrywał będzie obrazu wskazujące na nieodpowiedni przebieg wideo rozmowy.

Grupa Match poinformowała także o najnowszych statystykach Tinder'a w dobie koronawirusa. Grupa reprezentacyjna kobiet w wieku poniżej 30 roku życia zwiększyła czas przeglądania Tinder'a aż o 37 procent w porównaniu do analogicznego okresu czasu sprzed pandemii.

Co ciekawe w czasach koronawirusa po raz pierwszy w historii zanotowano spadek płatnych subskrybentów.

Tinder odnotował wzrost liczny nowych użytkowników związany z pandemią. Poinformowano także, że znaczna część nieużywanych wcześniej kont stała się ponownie aktywna.

Aplikacje randkowe takie, jak Tinder w 2020 roku odnotują ogromne wzrosty popularności. Nie powinno dziwić nas, że Tinder wprowadza nowe funkcje, aby ułatwiać randkowanie w czasie pandemii. Musimy jednak zaczekać na nową politykę prywatności i jasne zasady dotyczące wideo czatów w aplikacji. Czekamy również na informacje odnośnie systemu wykrywania nadużyć.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone Xr.

Źródło: theverge.com