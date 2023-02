Tiny 11 - możesz zainstalować odchudzony Windows 11. I to legalnie

Nie jest to co prawda Windows 11X, ale jeśli masz starszą maszynę, powinien wystarczyć.

Niedawno pisałem o koncepcji Windows 11X. Jak się jednak okazało, w międzyczasie ktoś pracował nad tym, aby dostarczyć użytkownikom coś podobnego, czyli odchudzony Windows 11, bez zbędnego balastu. Po co? Oczywiście po to, aby można było korzystać z niego na starszych maszynach, które nie spełniają wymogów posatwionych przez Microsoft. Dotyczy to również TMP 2.0 oraz Bezpiecznego rozruchu.

I system ten jest gotowy. Dostał miano Tiny 11, a więc "Niewielki 11". Co oferuje? Podstawową funkcjonalność, a także narzędzia, czyli Notatnik, Kalkulator, Paint itp. Co ciekawe - nie ma tu Edge. Możesz zainstalować dowolną przeglądarkę i ustawić ją jako domyślną. System nie będzie nalegać na przejście na Edge. Prezentację systemu Tiny 11 zobaczysz ponizej.

Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, możesz pobrać go z tego miejsca. Uwaga - nie musisz mieć 20 GB miejsca, wystarczy zaledwie 8 GB i tylko 2 GB RAM! Ale uwaga - system wymaga aktywacji za pomocą klucza, więc nie ma mowy o korzystaniu z wersji pirackiej.

Jednak uwaga - modyfikowany system może być niestabilny, a więc instalujesz go na własne ryzyko.

Źródło: Neowin