Tiny Tina's Wonderlands - wszystko, co musisz wiedzieć o spin-offie Borderlands

Premiera Tiny Tina's Wonderlands już wkrótce. Sprawdzamy najważniejsze informacje na temat gry.

Spis treści

Już niedługo na rynku zadebiutuje gra Tiny Tina's Wonderlands, czyli szalony spin-off Borderlands. Gra powstała na bazie świetnego DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Twórcy postanowili znacząco rozbudować znajdujące się w nim elementy i stworzyć samodzielny produkt, który może wyznaczyć nowe standardy dla całego cyklu.

Tiny Tina's Wonderlands - data premiery

Tiny Tina's Wonderlands zadebiutuje na rynku 25 marca tego roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PS5.

Zobacz również:

Tiny Tina's Wonderlands (fot. Maciej PErsona/PCWorld.pl)

Tiny Tina's Wonderlands - fabuła

Podczas rozgrywki wcielimy się w bohatera, który przemierza fantastyczną krainę, a jego głównym celem jest pokonanie wielkiego smoka. Nic jednak nie jest takie proste i zanim do niego dotrze, musi przeprawić się przez niebezpieczne lokacje, w której na każdym kroku czeka na niego śmiertelne zagrożenie. Całą historię opowiada nam tytułowa dziewczyna - Tiny Tina. Wszystko by było w porządku, gdyby na każdym kroku nie zmieniała zdania na temat wydarzeń. Nie zdziwcie się, jeśli nagle sceneria zmieni się nie do poznania, bo taki był kaprys nastolatki.

Tiny Tina's Wonderlands - rozgrywka

Gearbox postanowił wprowadzić sporo zmian w rozgrywce tworząc Tiny Tina's Wonderlands w porównaniu do Borderlands. Sam rdzeń pozostaje taki sam, czyli czeka nas dużo strzelania i efektownej walki w towarzystwie kolorowej i charakterystycznej dla serii oprawy graficznej. Twórcy wyszli z założenia, że poszczególnych elementów może być więcej, i da się je zrobić lepiej.

Istotnego rozbudowania doczekał się system rozwoju postaci. W przeciwieństwie do Borderlands, możemy stworzyć postać w pełni dostosowaną do naszego stylu i preferencji. Poza główną zdolnością aktywną otrzymujemy możliwość wzmocnienia poszczególnych cech na klasycznych drzewkach rozwoju, gdzie wydajemy punkty umiejętności. Co więcej dostaniemy także szereg statystyk postaci na wzór klasycznych systemów RPG, na które będziemy mogli wydać dodatkowe punkty otrzymywane wraz z każdym kolejnym poziomem postaci.

Kolejną istotną zmianą w stosunku do Borderlands jest znaczące rozszerzenie dostępnego w grze arsenału. Tyczy się to szczególnie broni białej. W poprzednich grach z serii Borderlands tego typu oręż przypisany był do wybranej postaci. W Tiny Tina's Wonderlands możemy ją zbierać jak każdy inny typ uzbrojenia. Posiada on swoje statystyki oraz poziomy rzadkości. Dzięki temu możemy znacząco rozwinąć możliwości walki na krótkim dystansie.

Jak na fantastyczny świat przystało, nie mogło tu zabraknąć magii. Każda z postaci, dzięki odpowiedniemu przedmiotowi w ekwipunku może mieć przypisane tylko jedno zaklęcie. Jednak co ważne, każda z klas może korzystać z dowolnego rodzaju magii, jaki tylko jest dostępny w grze.

Tiny Tina's Wonderlands (fot. Maciej PErsona/PCWorld.pl)

Tiny Tina's Wonderlands - klasy postaci

W Tiny Tina's Worderlands możemy wyróżnić 6 podstawowych klas postaci:

Brr-zerker

Clawbringer

Graveborn

Spellshot

Spore Warden

Stabbomancer

Tiny Tina's Wonderlands - zwiastun

Tiny Tina's Wonderlands - wymagania sprzętowe na PC

Minimalne

System : Windows 10 (latest service pack)

: Windows 10 (latest service pack) Procesor : AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

: AMD FX-8350 (Intel i5-3570) Pamięć RAM : 6GB RAM

: 6GB RAM Karta graficzna : AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB)

: AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4GB) Dysk twardy : 75 GB

: 75 GB DirectX: V11

Zalecane

System : Windows 10 (latest service pack)

: Windows 10 (latest service pack) Procesor : AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

: AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770) Pamięć RAM : 16GB RAM

: 16GB RAM Karta graficzna : AMD Radeon™ RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB)

: AMD Radeon™ RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB) Dysk : 75 GB

: 75 GB DirectX: V11

Tiny Tina's Wonderlands - wymagania sprzętowe (fot. Gearbox)

