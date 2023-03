Tiny10 - Windows 10 także doczekał się odchudzenia

Masz maszynę tak starą, że nie spełnia wymogów Windows 10? Nic to - dzięki Tiny dasz radę go zainstalować.

Jakiś czas temu pisałem o Tiny11. To odchudzona wersja Windows 11, którą można zainstalować nawet na maszynie niespełniającej wymagań sprzętowych postawionych przez Microsoft. Edycja ta ciszy się sporym zainteresowaniem na całym świecie. Teraz ukazała się także edycja "lekkiego" Windows 10. Jej pełna nazwa to Tiny10 version 2303 i jest oparta na najświeższej wersji Windows 10.

Tak samo jak Tiny 11, jest ona dostępna do pobrania za darmo (co można zrobić na tej stronie). Ale uprzedzę, że nie jest to edycja dostępna za darmo - aby odpalić system musisz mieć własny klucz aktywacyjny. W chwili obecnej wymaga 5GB i mamy tu tylko wsparcie dla x86. Oferuje wszystko to samo, co Windows 10, nie ma tu jednak zbędnych aplikacji. Czyli - chroni Cię Windows Defender, można korzystać z pulpitu zdalnego, Notatnika, uruchamiać aplikacje itp.

Obniżone wymagania sprzętowe to możliwość instalacji Windows 10 nawet na leciwych maszynach, na których do tej pory szczytem możliwości był Windows 7. Ostrzegam jednak, że jest to "samoróbka" i nie dajemy pełnej gwarancji na to, że system będzie działać bez problemów. W chwili pisania tego tekstu Tiny10 pobrało ponad 80 tysięcy osób i narzekań nie widać. Jednak dla pewności zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych plików przed jego instalacją.

