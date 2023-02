Tiny11 - co musisz wiedzieć o odchudzonym Windows11?

Chcesz mieć system lekki, sprawny i wydajny? Zamiast go szukać, zmień używany Windows 11 w taką właśnie formę.

Tiny 11 - co to właściwie jest?

Tiny11 to nic innego jak zmodyfikowana wersja Windows 11, która została znacznie odchudzona w stosunku do oryginału. Jakie są podstawowe różnice? Przede wszystkim:

Fot.: Tiny 11

mniejsze wymagania sprzętowe - potrzebujesz tylko 8 GB miejsca na dysku twardym i 2 GB RAM;

- potrzebujesz tylko 8 GB miejsca na dysku twardym i 2 GB RAM; brak zbędnych aplikacji - czyli takich, które otrzymujemy wraz z systemem, czy tego chcemy, czy nie;

- czyli takich, które otrzymujemy wraz z systemem, czy tego chcemy, czy nie; brak niektórych aplikacji Microsoftu - nie ma tu m.in. komunikatora Teams;

- nie ma tu m.in. komunikatora Teams; łatwe dodawanie komponentów - nowe funkcje, języki oraz aktualizacje wdrażane są w prosty i szybki sposób.

Najnowsze wydanie oparte jest na Windows 11 Pro 22H2. Brak standardowych wymagań sprzętowych umożliwia instalację systemu na sprzęcie, który nie spełnia oficjalnych, dlatego możesz umieścić go nawet na starszych maszynach i korzystać z dawanych przez niego możliwości. W żaden sposób nie będzie Cię to ograniczać - możesz korzystać z własnego konta MS, pobierać aplikacje z MS Store, masz również wszystkie narzędzia systemowe. Pokazuje to poniższa wideoprezentacja.

Tiny 11 - skąd wziąć ten system?

System Tiny11 został udostępniony za darmo i możesz pobrać go tutaj. Dostępny jest jako plik w formacie .iso lub torrent.

Fot.: H Tur/PC World

Uwaga - jest to darmowa modyfikacja systemu. W celu aktywacji musisz posiadać klucz aktywacyjny, jaki otrzymuje się z Windows 10 lub Windows 11. W żadnym wypadku nie możemy tu mówić o darmowym Windows. Mogą zadziałać również klucze z wcześniejszych systemów, czyli Windows 8.1, 8, a nawet 7. Takie elementy, jak biblioteki, sterowniki itp. są w dalszym ciągu pobierane poprzez Windows Update. Pozostają także funkcje telemetryczne (tu pokazujemy, jak je wyłączyć).

Ponieważ jest to autorska modyfikacja, nie możemy dać stuprocentowej gwarancji sprawnego działania. Instalacja odbywa się na własne ryzyko.

Tiny 11 - jak zainstalować?

Tiny 11 zainstalujesz w standardowy sposób z obrazu, tak samo jak normalny Windows 11. Metoda ta została opisana w tym poradniku.