Tiny11 - nawet 200 MB RAM wystarczy do odpalenia Windows 11

Jak się okazuje, aby odchudzony Windows 11 działał, nie potrzeba nawet 1 GB RAM.

Już parokrotnie pisałem na łamach PC World o odchudzonej wersji Windows 11, czyli Tiny11. Od samego początku wiadomo było, że okrojony system operacyjny nie będzie miał takich wymagań sprzętowych, co pełna edycja, ale żeby różnica w RAM była aż taka? Tego raczej nie spodziewał się nikt. Jak zdradzam to już w tytule, możliwe jest uruchomienie tej edycji Windows przy zaledwie 200 MB pamięci operacyjnej. Tak, tak, słownie: dwieście megabajtów RAM.

Taka ilość to coś pośredniego pomiędzy Windows XP (128 MB) a Windows Vista (512 MB). Użytkownik Twittera o nicku Xeno pochwalił się takim właśnie osiągnięciem, a dowód poniżej. Podczas dalszych prób udało mu się nawet zjechać do 196 MB, ale przy takiej ilości pamięci samo uruchomienie systemu zajęło... ponad 30 minut. A więc - teoretycznie - można mieć jeszcze niej RAM i korzystać z Windows 11, jednakże opóźnienia będą tak duże, że uczynią z niego niepraktyczne oprogramowanie. Dlatego mając 200 MB RAM można Windows 11 odpalić, ale jak będzie działać, to już całkiem inna historia.

Źródło: Twitter, WCCF Tech