Tłumacz Google dodaje nowe języki - po raz pierwszy od 2016 roku!

Popularna usługa Google zwiększyła ilość obsługiwanych języków do 108. Jakie nowe zostały dodane?

Tłumacz Google, czyli Google Translate, to jedna z najpopularniejszych usług Google, z której każdego dnia korzysta ok. 200 milionów osób. Po raz pierwszy pojawił się w sieci w 2006 roku, wspierając przede wszystkim najbardziej popularne języki świata. Ostatnia aktualizacja, która miała miejsce w 2016 roku, zwiększyła ich liczbę do 103. Wciąż jednak nie wspiera wszystkich - już w 2015 roku ogłoszono, że docelowo Tłumacz ma obsługiwać 114 języków używanych na świecie. Dzisiaj w nocy nastąpiło pierwsze od czterech lat dodanie kolejnych i liczba całkowita to 108 języków - a więc do zaplanowanej jeszcze trochę brakuje.

Pięć nowych języków to: język Rwanda (Kinywarwanda, używana przez ok. 10 milionów osób), orija (język urzędowy indyjskiego stanu Orisa, posługuje się nim ok. 32 mln osób), tatarski (6,5 mln osób), turkmeński (3,4 mln osób) oraz ujgurski (ok. 12 mln osób). Łącznie języków tych używa pomiędzy 60 a 70 milionów osób. Tłumacz Google wspiera zarówno pojedyncze zdania i wyrazy, jak i może już tłumaczyć całe zapisane w nich strony. W przypadku Rwanda, tatarskiego oraz ujgurskiego, dodana została wirtualna klawiatura, umożliwiająca wpisywanie specyficznych dla danego języka znaków. Tłumaczenie za pomocą mowy nie zostało, ani nie będzie dla nich wprowadzone.

Źródło: Neowin