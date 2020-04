Tłumacz Google wkrótce będzie rozróżniać zaimki osobowe

On, ona, ono - odmianę przez rodzaje znamy wszyscy, ale Tłumacz Google dopiero ją poznaje. Umożliwi to wykonywanie przez niego dokładniejszych translacji.

Melvin Johnson, starszy inżynier w dziale Google zajmującym się rozwojem uczenia maszynowego (machine learning), poinformował na firmowym blogu, że producent zaczyna wdrażać nowe mechanizmy, odpowiedzialne za rozpoznawanie płci w tłumaczonych przez Google Translate zdaniach. Specyfika języka angielskiego nie określa jej w wielu przypadkach np. w pokazanym powyżej zdaniu. W angielskim My friend is a doctor można oznaczać zarówno "moja przyjaciółka jest lekarzem", jak i "mój przyjaciel jest lekarzem". Gdy wpiszemy do Tłumacza to angielskie zdanie, otrzymujemy tylko jedno tłumaczenie - tą drugą wersję.

Pierwsza grafika pokazuje, jak zostanie to zmienione - w nowej wersji tłumaczenia zostaną zaproponowane obie alternatywy. Prace nad tym rozwiązaniem zaczęły się dawno temu, w grudniu 2018 roku. Zważywszy na ilość pracy - setki języków z własnymi zaimkami osobowymi - nie może dziwić, że zajmuje to tyle czasu. W chwili obecnej rozwiązanie to jest już dostępne w tłumaczeniach z angielskiego na turecki, następnie zostaną wprowadzone w tłumaczeniach angielsko-hiszpańskich oraz angielsko-perskich i angielsko-węgierskich. Do osiągnięcia skutecznego tłumaczenia używana jest sieć neuronowa, a proces pokazuje poniższy schemat. Na górze widzimy poprzedni schemat działania, na dole - nowy.

Jak podaje Google, w chwili obecnej dokładność tłumaczeń wynosi 97%, więc już jest niemal perfekcyjnie.

Źródło: TheNextWeb