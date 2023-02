Tłusty weekend w Xiaomi! Kup jedno urządzenie, a drugie otrzymasz gratis

Wczoraj świętowaliśmy tłusty czwartek, jednak to nie koniec przyjemności. Xiaomi ma dla Ciebie specjalną promocję na kilka popularnych urządzeń - kupujesz jedno, drugie dostajesz za darmo.

Spis treści

Świętuj tłusty czwartek z Xiaomi i oszczędzaj

Niewiele osób wie, że tłusty czwartek wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. Świętowanie nawiązuje do ostatniego czwartku przed wielkim postem nawiązującym do Wielkanocy. Choć o wczorajszych pączkach zdążyliśmy zapomnieć, to nie koniec przyjemności. Xiaomi przygotowało dla nas specjalną akcję pod hasłem Tłusty Weekend. Przyjrzeliśmy się ofercie, aby wyłonić najlepsze okazje.

Mi Smart Air Fryer 3,5 l

Któż nie lubi słonych przekąsek? Xiaomi udowadnia, że wcale nie muszą kojarzyć się z tłustą, niezdrową dietą. Beztłuszczowa wersja frytkownicy pozwoli na przyrządzenie wielu rodzajów składników - w tym oczywiście frytek, ale i również innych warzyw, ryb i nie tylko. Duża pojemność, szeroki zakres funkcji i temperatur to nie wszystko. Mi Smart Air Fryer umożliwia połączenie z aplikacją mobilną. Tylko teraz mamy okazję kupić popularny sprzęt znacznie taniej! Zamiast 449 zł, za kultową frytkownicę zapłacisz 379 zł.

Zobacz również:

Aktualne ceny w sklepach Beztłuszczowa Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5l 459 zł

Xiaomi Blender

Blender jest niezastąpionym urządzeniem, które przyda się zarówno fanom szybkich, słodkich deserów, koktajli, jak i osobom, które podczas przyrządzania posiłków cenią wygodę. Zważając na 9 wariantów prędkości, model może być wykorzystywany dla wielu rodzajów składników. Podczas użytkowania możemy skorzystać z inteligentnego podgrzewania oraz utrzymywania ciepła nawet do 4h. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, blender posiada Wi-Fi, dzięki któremu możliwe jest połączenie z aplikacją mobilną. Podczas trwania akcji, cenę blendera obniżono do 599 zł 499 zł.

Xiaomi Buds 3 - druga para gratis

To nie wszystko, co przygotowała dla nas marka Xiaomi. Wśród ofert znalazły się również m.in. bezprzewodowe słuchawki Buds 3, które zasługują na specjalne wyróżnienie. Drugą parę dostaniesz gratis - zarówno kupowane pojedynczo, jak w komplecie wyniosą Cię 499 zł. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.

Mamy dość mało czasu na rozważenie zakupów, ponieważ promocje i rabaty potrwają wyłącznie 17 i 18 lutego. Obowiązują one wyłącznie w trzech punktach stacjonarnych, a mianowicie Westfield Arkadia, Mokotów oraz Galeria Młociny.

