To - Pennywise powróci w serialu od HBO Max!

Stephen King stworzył jedną z najbardziej przerażających postaci w historii horrorów. Pennywise z TO powróci w serialu tworzonym przez HBO Max.

Fani horrorów mogą mieć powody do radości. HBO Max przygotowuje prequel filmów TO, które powstały na bazie świetnej powieści niekwestionowanego mistrza horroru, Stephen Kinga. Producentem wykonawczym Welcome to Darry będzie Andy Muschietti, reżyser filmów TO oraz TO: Rozdział 2.

Akcja serialu przedstawi wydarzenia, które doprowadziły do wydarzeń z filmów. Ponownie trafimy do miasteczka Derry, w którym w tajemniczych okolicznościach dochodzi do zniknięć dzieci. Grupa młodych osób musi skonfrontować się ze swoimi lękami, których uosobieniem jest morderczy klaun, nazywany Pennywise.

Nie jest jeszcze znana data premiery ani szczegóły dotyczące serialu. Jeśli tylko pojawią się nowe informacje, będziemy je na bieżąco publikować.

