To aż niemożliwe, żeby to urządzenie w Action było tak tanie

Kolejny hit w Action, w dodatku w takiej cenie, że aż trudno uwierzyć. A przyda się niemal każdemu!

Niemal codziennie coś ciekawego trafia do oferty sieci Action. Z zainteresowaniem przyglądamy się asortymentowi tych sklepów. Pisaliśmy już o tanim grzejniku ceramicznym, kieszonkowej konsoli oraz wybraliśmy najciekawsze bestsellery za mniej niż 50 zł.

Tym razem naszą uwagę zwróciło coś, co przyda się niemal każdemu – kamerka, którą można przypiąć np. do ubrania. W ten sposób można np. zarejestrować swoje sportowe wyczyny. Przymocowując urządzenie np. do pulpitu, można natomiast wygodnie i bez użycia rąk nagrać wykonywanie jakiejś czynności. Kamerka doskonale sprawdzi się też np. przy rejestrowaniu pierwszych dziecięcych prób jazdy na rowerze – i to z perspektywy dziecka!

Kamera osobista HD Maxxter

Proste zamocowanie na ubraniu lub pulpicie za pomocą zacisku

Z podczerwienią i czujnikiem ruchu

Przechowuje do 100 minut w 1080P lub 720P 30 FPS

Kamerka Maxxter kosztuje w Action zaledwie 39,95 zł – kliknij po więcej informacji

