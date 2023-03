To będą ceny nowego Galaxy A54? Samsung mógł trochę przesadzić z tymi podwyżkami

Na światło dzienne wyszły informacje na temat spodziewanych europejskich cen Galaxy A54 oraz Galaxy A34. Wygląda na to, że Samsung kontynuuje podwyżki cen swoich smartfonów w każdym segmencie.

Od kilku lat seria Galaxy A króluje w segencie telefonów ze średniej półki. Najpopularniejszym przedstawicielem tej serii jest zdecydowanie Galaxy A50, którego najnowsze wcielenie - A53 - zdobyło duże uznanie wśród klientów.

Jednak teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę tego telefonu, czyli Galaxy A54. Wszystkie informacje o nadchodzącym smartfonie zebraliśmy tutaj - a jest ich już sporo, gdyż jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie źródła mówią, że powinniśmy się jej spodziewać już 15 lub 16 marca.

Niestety nie wszystkie informacje dotyczące nadchodzącego smartfona są tak optymistyczne jak te mówiące o jego rychłej premierze. Snoopy Tech, znany ze swoich przecieków dotyczących telefonów Samsunga, podał spodziewane ceny Galaxy A54 i jego mniejszego brata, Galaxy A34 i wygląda na to, że spore podwyżki nie dotknęły tylko flagowców Samsunga.

Najnowszy przeciek sugeruje, że europejska cena Galaxy A54 wyniesie 519 Euro, co przekłada się na około 2450 zł. Wygląda więc na to, że możemy spodziewać się naprawdę sporej podwyżki, gdyż Galaxy A53 5G zadebiutował w cenie 2000 zł (przy tym często mogliśmy go wyrwać w promocji nawet za 1500 zł). Oznacza to, że za kolejnego średniaka Samsunga będziemy musieli zapłacić około 450-500 zł więcej, niż za poprzednią generację. Chodzi tu oczywiście o podstawową wersję z pamięcią 128 GB.

Podobnie sprawa się przedstawia jeśli chodzi o mniejszego Galaxy A34. Jego europejska cena ma wynosić 419 Euro, co z kolei przekłada się na kwotę około 2000 zł. Wygląda więc na to, że Galaxy A34 będzie tym razem w cenie poprzedniego Galaxy A53.

Oczywiście warto pamiętać, że na tę chwilę ceny te są orientacyjne. Jednakże już wcześniej słyszeliśmy pogłoski, że nawet średnia półka smartfonów Samsunga będzie zdecydowanie droższa. Niestety wygląda więc na to, że zarówno flagowce Galaxy S23, jak i kolejne A54 i A34 będziemy musieli kupować w zdecydowanie wyższych cenach niż jeszcze rok temu.