To będą hity! W Biedronce pojawiły się nowoczesne gadżety dla najmłodszych

Biedronka nie przestaje nas zaskakiwać - jak widać, może kryć wiele niespodzianek zarówno dla fanów gadżetów, jak i najmłodszych. Już dziś, pojawią się w sklepach aż 3 urządzenia, które mogą wywołać nie lada zainteresowanie.

Biedronka stara się spełnić oczekiwania wszystkich klientów - niezależnie od wieku. Niespełna kilka dni temu, pisaliśmy o nowoczesnym robocie (więcej przeczytasz w naszym wpisie: Do Biedronki trafił zdalnie sterowany gadżet. To wymarzony prezent!) To jednak nie wszystko, co utwierdza nas w przekonaniu, że to odpowiednie miejsce do szukania pomysłów na mniejsze lub większe upominki. Choć większość zainteresowania klientów sieci sklepów jest od kilku miesięcy skierowana na sklep internetowy, nie należy zapominać również o specjalnych ofertach stacjonarnych. Udowadniają to najnowsze gadżety, które już dziś - pojawiły się w sklepach!

HYKKER Cyfrowy aparat fotograficzny

Masz w domu małego pasjonata fotografii? Twój maluch lubi interaktywne zabawy, a Ty - chcesz ograniczyć jego czas przed telewizorem lub tabletem? Biedronka wprowadza do oferty gadżet od firmy HYKKER. Kompaktowy aparat umożliwia wykonywanie różnorodnych fotografii oraz filmów w jakości FULL HD. Jego budowa została zaprojektowana tak, aby możliwie najlepiej uchronić przed możliwymi uszkodzeniami podczas zabawy. Ponadto, gadżet umożliwia nakładanie ramek, słuchanie muzyki oraz gry. W zestawie znajduje się karta SD o pojemności 1 GB oraz kabel zasilający.

Cena: 119 zł

HYKKER Drukarka termiczna

Nie tylko dla maluchów...

Gadżet od HYKKER umożliwia błyskawiczny wydruk fotografii, dokumentów, wzorów naklejek i nie tylko. Dobrze wykorzystany, może sprzyjać kreatywności i skupieniu. Kompaktowa forma to nie wszystko - drukarka zawdzięcza swoją funkcjonalność aplikacji iPrint na system iOS oraz Androi. Bezprzewodowa łączność pozwala na korzystanie z drukarki niemal w każdym miejscu. W zestawie przewód zasilający oraz dwie rolki papieru termicznego.

Cena: 119 zł

HYKKER Długopis 3D

Technologia 3D w twoim domu? Tak, to możliwe - a w dodatku współtworzona z twoim dzieckiem. Długopis umożliwia tworzenie dowolnych wzorów, a jego działanie opiera się na wykorzystaniu filamentu PCL. Urządzenie umożliwia wybór spośród dwóch prędkości, a bogaty zasób akcesoriów - na pełną kreatywność. Jest to stojak na długopis, kabel zasilający, a także 10 kolorów filamentu.

Cena: 119 zł

Wszystkie powyższe gadżety posiadają certyfikat DEKRA. Są dostępne w stacjonarnych sklepach sieci Biedronka już od dziś - 28 listopada. Jeśli jeszcze nie masz prezentu na Mikołajki lub Święta Bożego Narodzenia, oferta może być strzałem w dziesiątkę!