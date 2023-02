To będzie iPhone 15. Pożegnamy się z przestarzałym notchem

Nowe rendery iPhone'a 15 potwierdzają długo wyczekiwaną zmianę - notch zniknie nawet z podstawowego wariantu nowego telefonu od Apple.

Mamy spore nadzieje związane z nadchodzącym iPhonem 15. Podstawowa wersja kolejnego iPhone'a, według wielu przecieków, ma być odkupieniem Apple za bardzo rozczarowującą czternastkę. Z przecieków wynika, że mimo zupełnego braku nowości w obecnym iPhonie, nadchodzący następca ma w końcu pozmieniać parę rzeczy. Nie uchroni się nawet notch, który już od 6 lat jest znakiem rozpoznawczym telefonów od Apple.

Dzięki renderom, które udało się zdobyć platformie 9to5Mac, możemy zobaczyć jedne z pierwszych wizualizacji wyglądu nadchodzącego podstawowego iPhone'a. W oczy zdecydowanie rzuca się kilka rzeczy.

Po pierwsze, nawet podstawowy iPhone 15 ma już wejść na rynek z Dynamic Island. Apple nazywa tak interaktywne wycięcie w ekranie, które nie tylko zawiera w sobie przedni aparat i sprzęt do FaceID, ale także jest elementem potrzebnym do sterowania multimediami działającymi w tle. Jest to jedna z najciekawszych nowości, którą wprowadził iPhone 14 Pro i na szczęście rok później trafi ona także w ręce osób zainteresowanych telefonem z jabłuszkiem w logo, ale bez dopisku "Pro".

Fot. 9to5Mac

Drugim szczegółem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest też nowy moduł aparatu. Co prawda jest on w tym samym kształcie, co w poprzednim modelu, jednak jego wielkość wydaje się o wiele większa. Może to oznaczać, że iPhone 15 w podstawowej wersji także wprowadzi nowe matryce aparatu, które w tym roku zadebiutowały w iPhonie 14 Pro i które odpowiadają za jego znacznie lepszą jakość zdjęć.

Oczywiście warto wspomnieć o jeszcze jednej dużej zmianie - mianowicie USB-C. Wszystkie warianty iPhone'a 15 mają wejść na rynek już z tym uniwersalnym złączem. Zostało to wymuszone przez nowe prawo obowiązujące w Unii Europejskiej, dzięki czemu Apple w końcu wprowadzi uniwersalny i nowoczesny port do swoich urządzeń.