To będzie jeden z najdroższych smartwatchy na rynku! Apple Watch Ultra zaprezentowany

Podczas dzisiejszej konferencji amerykańska firma pokazała nowy model smartwatcha, który zdecydowanie wyróżnia się na tle produktów konkurencji.

Źródło: Apple

Apple Watch Ultra - Czy faktycznie jest tak wyjątkowy?

Apple Watch Ultra różni się od tańszej wersji przede wszystkim swoim przeznaczeniem. Urządzenie ma być skierowane do korzystania w ekstremalnych warunkach oraz skrajnych temperaturach. Zegarek został wykonany z tytanu oraz szafirowego szkła, które pokrywa jego tarczę. Posiada on także dodatkowy przycisk oraz mocniejszy głośnik, dzięki czemu korzystanie ze smartwatcha w trudnych warunkach będzie o wiele bardziej komfortowe. Apple pochwaliło się także, że ich nowe urządzenie zapewni jeden z najdokładniejszych systemów GPS na rynku.

Źródło: Apple

Podobnie jak pozostałe warianty zegarka, model Ultra posiada kwadratową tarczę z płaskim ekranem, która idealnie wpisuje się w tendencję panujące obecnie na rynku urządzeń mobilnych.

Bateria w nowym modelu może wytrzymać do 36 godzin, a wynik ten można rozszerzyć nawet do 60 godzin na jednym ładowaniu.

Apple Watch Ultra, podobnie jak podstawowy model urządzenia, posiada czujniki temperatury, które są nowością w zegarkach od Apple. Smartwatch został wyposażony w dwa sensory tego typu, które będą szczególnie użyteczne dla kobiet podczas monitorowania cyklu, co amerykańska firma podkreśliła w czasie swojej prezentacji.

Apple Watch Ultra - Ile kosztuje nowy smartwatch Apple?

Pierwsze spekulacje na temat ceny urządzenia pojawiły się w sieci już dawno temu. Wczesne doniesienia na temat ceny okazały się jednak tylko częściowo trafne. Apple ogłosiło, że kwota jaką przyjdzie nam zapłacić za nowy model wynosi 799 dolarów (około 3770 zł).

Aby porównać cenę Apple Watcha Ultra do innych urządzeń, warto spojrzeć na najdroższy wariant Galaxy Watcha 5, który miał swoją premierę zaledwie miesiąc temu. Model Pro na oficjalnym sklepie Samsunga możemy kupić za 2149 zł. Zegarek nie należy do najtańszych, jednak wciąż daleko mu do ceny jaką przyjdzie nam zapłacić na nowy produkt Apple.