To będzie najlepszy smartfon na rynku! Wystarczy tylko, że Google nie zmieni ceny

Google powoli wychodzi z cienia i proponuje coraz lepsze smartfony. Po bardzo udanych flagowcach z serii Pixel 7, nadchodzący Pixel 7A zapowiada się jeszcze lepiej.

Google produkuje swoje własne smartfony już od kilku dobrych lat. Niestety, jak pisaliśmy w tym artykule, nie są one zbyt popularne w Polsce - a szkoda. Z roku na rok są one coraz lepsze i mogą pochwalić się wieloma funkcjami oraz cechami, które trudno znaleźć w jakimkolwiek innym smartfonie. Już Pixel 7 i Pixel 7 Pro pokazały, że producent dochodzi powoli do perfekcji w tworzeniu smartfonów i jest w absolutnej czołówce jeśli chodzi o flagowce z Androidem. Jednak teraz Google ma zamiar zatrząść rynkiem i wypuścić bezkonkurencyjnego średniaka - a przynajmniej to wynika z ostatnich przecieków.

Według analityka zajmującego się produktami od Google, Kuby Wojciechowskiego, nadchodzący Pixel 7A będzie naprawdę interesującą propozycją od Google, gdyż otrzyma od wiele zmian, które aktualnie znamy z wyższej półki telefonów od Google. Od samego początku serii, wraz z wprowadzeniem Pixela 3A, była to interesująca propozycja dla osób szukających telefonu ze świetnymi możliwościami fotograficznymi i dobrym oprogramowaniem w rozsądnej cenie. Jednak jeśli nowe informacje się potwierdzą, nowy przedstawiciel serii A może zostawić konkurencję daleko w tyle.

Pixel 7A pojawi się na rynku z wieloma ważnymi zmianami. Po pierwsze, będzie to pierwszy średniak od Google z ekranem z wysoką częstotliwością odświeżania - osiągnie ona, tak jak w podstawowej siódemce, 90 Hz. Ponadto nowy telefon będzie też mógł pochwalić się ładowaniem bezprzewodowym (co prawda tylko z prędkością 5 W). Co więcej, Google postanowiło wymienić też matryce aparatów na zupełnie nowy moduł.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, czeka nas premiera bezsprzecznie rewolucyjnego smartfona, o ile oczywiście Google zdecyduje się na zachowanie obecnej ceny urządzenia. Pixel 6A w Polsce kosztuje około 2000 zł, jeśli wiec w tej cenie dostaniemy tak mocną paczkę, jak zapowiada się 7A, innym producentom bardzo ciężko będzie konkurować z propozycją Google.

Przypomnijmy, że już Pixel 6A był bardzo dobrze przyjęty dzięki swoim świetnym aparatom, bardzo mocnemu, autorskiemu procesorowi Google Tensor, a także niezwykle szybkiemu oprogramowaniu Pixel UI, które łączy w sobie prędkość czystego Androida z usprawnieniami związanymi z uczeniem maszynowym i AI od Google. Z zapowiadanymi zmianami Pixel 7A będzie jeszcze lepszym wyborem.