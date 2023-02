To będzie pierwszy taki składany smartfon na świecie! Galaxy Z Fold 4 pozostanie daleko w tyle

Nowy telefon z elastycznym ekranem wkrótce doczeka się swojej premiery.

Vivo X Fold 2 będzie oferował coś unikalnego na rynku składanych smartfonów

Pierwszy wariant składanego urządzenia od Vivo - model X Fold - został zaprezentowany w kwietniu zeszłego roku. Urządzenie zadebiutowało z, najmocniejszym wówczas, procesorem marki Qualcomm dla urządzeń mobilnych, czyli Snapdragonem 8 Gen 1. Niecałe pół roku później, a dokładniej we wrześniu, na rynek trafiła wyższa wersja urządzenia, która została dodatkowo opatrzona znakiem "+". Vivo X Fold + różnił się od swojego poprzednika przede wszystkim chipsetem, a sercem urządzenia został Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Można łatwo dostrzec, że popularna chińska marka dba o to by wydajność jej składanych smartfonów należała do ścisłej czołówki w swoim segmencie. Nie dziwi mnie więc, że w sieci pojawiły spekulacje sugerujące, że już niedługo zobaczymy premierę modelu X Fold 2, który ma wykorzystywać - najmocniejszego obecnie - Snapdragona 8 Gen 2. Ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji takich flagowców jak: OnePlus 11, Xiaomi 13 czy Galaxy S23. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku tego ostatniego otrzymaliśmy specjalną wersję chipsetu, który posiada nieco wyższe taktowanie zegara. Vivo X Fold 2 będzie jednak pierwszym składanym smartfonem na świecie, który otrzyma wspomniany procesor.

To nie koniec przecieków na temat Vivo X Fold 2

Popularny leakster o nicku Digital Chat Station zasugerował również, że Vivo X Fold 2 zostanie wyposażony w baterię o pojemności 4800 mAh, którą naładujemy kostką o mocy 120 W. To spore usprawnienia względem poprzedniej wersji smartfona, która oferowała ogniwo o pojemności 4730 mAh i ładowanie o mocy 80 W. Niestety nie mamy żadnych informacji, które sugerowałyby, że urządzenie zadebiutuje poza rodzimym, azjatyckim rynkiem.

Szkoda, ponieważ 2023 rok zapowiada ciekawą konkurencję w segmencie smartfonów składanych horyzontalnie takich jak: Galaxy Z Flip 4, Motorola RAZR 2022 czy OPPO Find N2 Flip. Pojawienie się dodatkowych dużych modeli, które mogłyby zagrozić pozycji Galaxy Z Folda 4, z całą pewnością byłoby świetną wiadomością dla konsumentów.