To będzie rok składanych smartfonów! I mam na to dowody

Każdy nowy rok przynosi zapierające dech w piersiach nowości i premiery na rynku urządzeń mobilnych. Trzeba jednak przyznać, że najbardziej innowacyjne z nich są składane smartfony. Wierzę, że to właśnie w przyszłym roku będziemy świadkami ich masowej produkcji.

Fot. Mediamodifier / Unsplash

Rok 2023 może być rokiem wszelkiego typu składanych urządzeń, ponieważ coraz więcej producentów OEM decyduje się postawić na ten powstający segment z nowymi projektami. Co więcej, przyszły może przynieść także nowe czynniki formalne i przypadki użycia dla technologii składanych wyświetlaczy. Według analityków rynku wyświetlaczy, wkrótce na półki sklepowe powinny trafić również pierwsze składane notebooki i pierwsze zwijane smartfony.

Mówi się, że branża mobilna podobno wypuści w 2023 roku aż - nomen omen - 23 różne składane smartfony różnych marek. Cztery z tych nadchodzących składanych smartfonów mają być produkowane przez jednego chińskiego producenta. Raport DSCC mówi dalej, że pierwsze zwijane urządzenie trafi na rynek już w przyszłym roku.

Zostanie ono podobno wydane przez chińską markę w przyszłym roku. Producent ten nie został nazwany, podobnie jak sam dostawca paneli, choć ten ostatni pochodzi podobno z Korei Południowej. Mając to na uwadze, Samsung Display to prawie na pewno firma maczająca palce w tym tajemniczym urządzeniu.

Zwijane smartfony i składane notebooki również już w 2023 roku

To jednak nie wszystko, gdyż obserwatorzy rynku mówią, że co najmniej 7 składanych notebooków trafi na rynek przez cały 2023 rok, choć ich dostępność będzie ograniczona. Zgaduje, że producenci tego typu urządzeń chcą przeprowadzić najpierw odpowiednie testy i sprawdzić, czy technologia ta się przyjmie, zanim zdecydują się na masową produkcję.

Po raz kolejny stawiałbym w tym przypadku na Samsunga, który jest jednym z głównych pretendentów do opracowania składanego notebooka. Firma zademonstrowała już wcześniej tę koncepcję na różnych imprezach technologicznych, a ostateczny produkt może być nazywany Galaxy Book Fold 17. Nie ma jednak potwierdzenia, że koreański gigant technologiczny jako pierwszy wypuści składanego notebooka, choć równie prawdopodobne jest, że to właśnie Samsung Display dostarczy tę technologię innemu producentowi.

Jakkolwiek by nie było, wszystko wskazuje na to, że rok 2023 będzie rokiem składanych i zwijanych smartfonów. I powiem szczerze, że jestem tą myślą mocno podekscytowany. Mam nadzieję, że Samsung w końcu przestanie grać pierwsze skrzypce i otrzyma jakąś poważną konkurencję w segmencie składanych smartfonów w przyszłym roku. Warto jednak wspomnieć, że niedawno firma ta zabezpieczyła znaki towarowe Flex G oraz Flex S, co może wskazywać na to, że pierwszy podwójnie składany telefon Samsunga może pojawić się właśnie w 2023 roku.

Czy jest na co czekać? Jak najbardziej, szczególnie jeśli jest się fanem tego typu urządzeń. Dajcie znać, co sądzicie o składanych smartfonach w ankiecie poniżej.