To czeka i Ciebie - już niedługo zmiany we wszystkich usługach Google. Jakie?

Na czym będą polegać zmiany, które pojawią się już w tym miesiącu?

Google już jakiś czas temu zapowiedziało odświeżenie interfejsu swoich usług. Cieszą się one globalną popularnością, a więc zmiany dotkną dziesiątków milionów użytkowników. W Dokumentach, Arkuszach, na Dysku oraz w Prezentacjach zagości Material Design 3. W stosunku do obecnego ma być on bardziej miły dla oka oraz przejrzystszy, w efekcie - z Usług Google będzie wygodniej się korzystać. To kontynuacja procesu z ubiegłego roku, kiedy odświeżono wizualnie pocztę Gmail. Producent zapowiada, że nowości wpłyną pozytywnie na produktywność.

Polega to na tym, że niektóre elementy będą większe, inne zaś bardziej kompaktowe. Ma to pozwolić na szybsze korzystanie z najczęściej używanych funkcji. Pojawiają się także poprawki związane z komentarzami, marginesami itp. Wprowadzono również opcję zaznaczenia wielu plików w celu przeprowadzenia na nich zbiorczych zmian.

Zmiany zostaną wprowadzone 25 marca, ale na nich nie koniec. Kolejne tygodnie to wprowadzenie usprawnień do Smart Canvas. Podrasowany framework pozwoli na łatwiejsze tworzenie szablonów zaproszeń, faktur, umów oraz innych dokumentów. Komentarze do nich będą mogły zawierać emoji. W Arkuszach mają natomiast zostać wprowadzone funkcje pozwalające na łatwiejsze wydobywanie danych. Na przykład kliknięcie prawym przyciskiem myszki na nazwisku pozwoli na wyświetlenie wszystkich informacji o danej osobie, a w komórce będzie można zamieścić link do Map Google.

Zmiany zapowiadają się dość ciekawie i być może faktycznie pozwolą na wydajniejszą pracę. Przekonamy się o tym w praktyce jeszcze w tym miesiącu.

