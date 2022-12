To dlatego nigdy nie kupiłem chińskiego smartfona. Ale dzięki Xiaomi może się to w końcu zmienić

Chińskie smartfony mogą pochwalić się wieloma punktami, w których przeważają nad produktami z innych krajów. Jednak muszą też poświęcić niektóre elementy i są to wybory, z którymi nie mogę się zgodzić.

Trudno odmówić smartfonom chińskich marek wyobraźni, fantazji i skupienia na jak największej mocy w najlepszych cenach. Patrząc na marki takie jak Vivo, realme, Oppo czy oczywiście Xiaomi, widzimy z roku na rok coraz lepsze, bardziej kompetentne produkty z wieloma zaletami, którym konkurencja często nie może dorównać.

Jednakże te mocne strony muszą przychodzić jakimś kosztem. Możemy tu oczywiście mówić o wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa. Sporo osób sądzi, że nie powinniśmy kupować telefonów z Chin, gdyż mogą one zawierać dojścia do naszych informacji przez stronę rządową tego kraju. Mnie jednak od kupowania telefonów tych marek nie odstrasza ta kwestia, tylko coś o wiele bardziej przyziemnego.

Telefonów używamy w bardzo różny sposób. Niektórzy za wszelką cenę chronią je przed jakimikolwiek zetknięciem z niebezpieczeństwem, stosując na przykład zamykane etui, szkło hartowane na ekranie, czy też tzw. etui pancerne. W takich wypadkach najczęściej są toteż osoby, które idąc nad wodę zostawiają telefon w domu, starają się nie wyciągać go na deszczu czy też jak najbardziej uważać, aby w jego pobliże nie dostały się jakiekolwiek drobinki piasku czy brudu.

Dla mnie takie podejście do telefonu, jakkolwiek jak najbardziej zrozumiałe, jest irytujące. Lubię używać go jako urządzenia, które może być ze mną wszędzie i o które nie muszę się martwić. Ze względu na to jednym z najważniejszych elementów telefonu, na które zwracam uwagę jest certyfikacja wodoodporności.

Może się to wydawać bardzo małym, niezbyt ważnym elementem, jednak w codziennym użytkowaniu telefonu jest - według mnie - kwestią ważniejszą od absolutnie najszybszego, flagowego procesora lub aparatu z samej góry rankingów. Powód jest prosty - dzięki temu szczegółowi nie muszę się przejmować pogodą wychodząc na spacer. Mogę też robić kilka bardzo lubianych rzeczy - czytać książkę lub artykuły w internecie, siedząc w wannie, albo puszczać sobie muzykę z telefonu będąc pod prysznicem.

Wodoodporność mojego telefonu pozwala mi na rzeczy o wiele ważniejsze w codziennym użytkowaniu niż większość innych funkcji. Jej brak - na przykład przy testowaniu niektórych chińskich flagowców - zawsze była problematyczna, musiałem przez nią zmieniać swoje ulubione przyzwyczajenia. To właśnie dlatego byłem tak wniebowzięty, kiedy Xiaomi, w czasie swojej premiery najnowszego Xiaomi 13, wspomniało o certyfikacji IP68.

Chińskie flagowce zawsze miały po swojej stronie niesamowite podzespoły i ciekawe rozwiązania - Vivo X80 Pro z niesamowitymi aparatami, realme GT Neo 3 z flagowymi podzespołami w cenie z segmentu średniaków, czy Xiaomi 12 z niesamowitym designem i dopracowanymi do perfekcji szczegółami. Jednak działo się to właśnie kosztem takich małych rzeczy jak certyfikacja wodoodporności.

Fot. Xiaomi

Xiaomi 13 w końcu zerwał z tą tradycją i pokusił się o oficjalną certyfikację. Dzięki temu w parze ze świetnymi podzespołami w końcu idzie ta łatwość i bezstresowość użytkowania, na której (przynajmniej mnie) tak bardzo zależy. To duża zmiana i mam nadzieję, że ta decyzja Xiaomi zapoczątkuje trend wśród chińskich producentów - certyfikacja IP to jedna z ostatnich rzeczy, która dzieli ich telefony od wielkości!