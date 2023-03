To dzięki temu elementowi Apple chce sprzedać iPhone'a 15 Pro. Nie będzie żadnej konkurencji

Nowa generacja iPhone'a będzie nie do pobicia. Apple zadbało, aby inne firmy nie mogły się jej równać.

Informacyjne szaleństwo dotyczące nowego modelu iPhone'a już się rozkręca. Dzięki nowym informacjom z Tajwanu wiemy już, jak Apple planuje zachęcić swoich klientów do zakupu nowego modelu Pro swoich telefonów.

Według najnowszego przecieku, jednym z głównych planów Apple na rozróżnienie swoich nowych telefonów będzie skupienie się na energooszczędności procesora. Pierwsze liczby, które prezentują przecieki, są naprawdę imponujące - firma szacuje około 35% większą energooszczędność czipu A17 w porównaniu do poprzedniego A16. Oczywiście będzie to połączone z lepsza wydajnością, jednak to właśnie zmniejszenie zapotrzebowania na energię będzie kluczowe.

Apple ma zamiar dojść do tego wyniku dzięki kilku trikom. Oczywiście jednym z nich będzie nowa architektura procesora, ale firma wykupiła też całą linię produkcyjną procesu 3nm od TSMC. Jest to najnowszy proces produkcyjny mikroprocesorów, który cechuje się - między innymi - właśnie o wiele lepszą energooszczędnością niż 5 nm, którego firma używała w czipie A16. Dzięki temu nowe telefony Apple będą mogły pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami w testach baterii, które już teraz są naprawdę imponujące.

Co ciekawe, powyższa informacja oznacza też, że większość innych producentów - MediaTek czy Qualcomm - mogą nie mieć dostępu do tego procesu w 2023 roku. TSMC jest największym producentem układów scalonych, więc wykupienie przez Apple całej linii produkcyjnej najnowszego procesu może negatywnie wpłynąć na możliwości rozwoju procesorów innych firm.

Oczywiście spodziewamy się, że nowy procesor A17 znajdzie się tylko w dwóch (lub trzech) konstrukcjach Apple w 2023 roku - iPhonie 15 Pro, 15 Pro Max i, jeśli się pojawi, iPhonie 15 Ultra. Osoby czekające na jeden z podstawowych modeli będą musiały zadowolić się zeszłorocznym A16.

Oczywiście nie jest to jedyna zapowiadana nowość w tych smartfonach. iPhone 15 pro ma także wejść na rynek z przyciskami Force-Touch. Ważna zmiana w całej linii to oczywiście przejście na USB-C, które w końcu wprowadzi ten wspólny standard ładowania także do urządzeń Apple.