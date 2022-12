To hit od Xiaomi! Na Amazon kupisz go -40% taniej

Amazon przełamuje stereotyp i pokazuje, że nawet popularne sprzęty mogą trafiać na promocje. Wśród nich znalazło się...urządzenie od cenionej marki Xiaomi.

Szukasz okazji? Idealnego prezentu pod choinkę? Oferta, którą znaleźliśmy w serwisie Amazon może Ci się spodobać! Jako że na platformie wystartowały świąteczne okazje, nie mogliśmy przejść obojętnie m.in. obok kategorii AGD. To, co znaleźliśmy może ucieszyć niejednego gospodarza, który w domowym zaciszu ceni czystość, ale i wybiera zaufane marki!

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

Zachowanie porządku w domu to nie lada wyzwanie. Nieczystości oraz zarazki kryją się wszędzie, tak więc cykliczne sprzątanie jest niemal konieczne. Co jednak w sytuacji, gdy brakuje nam czasu lub odkurzanie jest jednym z najbardziej nielubianych obowiązków? Technologia bywa naprawdę wyjątkowo pomocna. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro wysprząta cały dom, a dodatkowo umyje wskazaną powierzchnię. Pozbywasz się więc aż 2 czynności i wracasz po ciężkim dniu do czystego domu. Model możesz sparować z aplikacją mobilną poprzez sieć 2,4 Ghz - wówczas, możesz sterować nim zdalnie.

Szczegółowe parametry:

Inteligentne sterowanie poprzez aplikacje

6 czujników upadku

Pokonywanie przeszkód do wysokosci 20 mm

Zintegrowany pancerz na spodzie, czujnik antykolizyjny Lidar

Mop znajduje najlepsza strategie czyszczenia w oparciu o różne scenariusze trasy w kształcie „Y”.

Znacznie zwiekszona moc czyszczenia mopem

Wymiary produktu: ‎35.3 x 35.3 x 9.65 cm; 3.6 kg

Pojemność: 0,45 l

Moc (W): 3600 kWh

Automatyczne wyłączanie: ‎Tak

Tylko teraz dzięki świątecznym okazjom na Amazon, kupisz go w konkurencyjnej cenie. Kosztuje zaledwie 1999 zł 1195 zł. Wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

