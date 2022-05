To jedyna okazja, by kupić te przydatne gadżety z Lidla – tylko do jutra! [27.05.2022]

W tym tygodniu w Lidlu ciekawa propozycja dla amatorów muzyki – te gadżety bardzo ci się przydadzą. Zaciekawiony?

Od poniedziałku w Lidlu dostępne są przydatne urządzenia, które ucieszą każdego melomana. Mowa o głośniku oraz słuchawkach bezprzewodowych, które można kupić w sklepach Lidl w dniach 23-28 maja 2022 r. Został więc już tylko jeden dzień, by zdążyć przed końcem oferty. Sprawdzamy, co to za gadżety. Czy warto je mieć?

Głośnik Bluetooth

Głośnik posiada funkcję Bluetooth o zasięgu do 10 m. Bateria pozwala na słuchanie muzyki przez nawet 4 godziny. Oprócz tego, urządzenie wyróżnia się eleganckim designem oraz funkcją świecenia w trzech kolorach.

Parametry:

funkcja True Wireless Stereo

przewód do ładowania oraz przewód ze złączem AUX 3,5 mm

akumulator litowo-jonowy: 2200 mAh

wymiary: 115x115x145

Cena: 149 zł – Przejdź do pełnej oferty

Słuchawki nauszne Bluetooth

Ten model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz białym. Bateria pozwala na słuchanie muzyki przez nawet 15 godzin. Słuchawki są składane, posiadają też funkcję Bluetooth o zasięgu do 10 m. Co więcej, wyposażono je w funkcję rozmowy – mają bowiem zintegrowany mikrofon.

Parametry:

do bezprzewodowego słuchania muzyki

sterowanie bezpośrednio na słuchawkach

w zestawie kabel ładujący USB A na USB C i kabel audio 3,5 mm

Cena: 69,90 zł – Przejdź do pełnej oferty

