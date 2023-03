To już jest pewne! Galaxy Z Flip 5 i inne składaki podbiją 2023 rok

Rynek składanych telefonów przeszedł długą drogę od 2019 roku, a obserwatorzy tego rynku oczekują, że sprzedaż składanych telefonów wzrośnie w 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Składane urządzenia nadal przybierają na popularności, a targi MWC 2023 tylko potwierdziły, że kolejni producenci przygotowują się do wydania nowych składanych telefonów na całym świecie.

Siedem różnych marek wydało 19 różnych składanych smartfonów w 2022 roku, jak zauważa Display Supply Chain. Jednocześnie oczekuje również, że 10 różnych marek wyda co najmniej 37 modeli składanych urządzeń w 2023 roku.

Przynajmniej 16 z tych składanych telefonów będzie miało konstrukcję z klapką, podczas gdy mniej więcej 20 z nich będzie miało konstrukcję rozkładanej książki. Tak więc, pomimo popularności serii Galaxy Z Flip i faktu, że jest to dominująca seria składanych smartfonów, producenci dążą do zdobycia większego udziału w rynku składanych telefonów typu książkowego, w którym prym wiedzie seria Galaxy Z Fold firmy Samsung.

# of foldable models shipping in 2023 expected to be almost 2x higher than 2022, 37 vs. 19. Foldable shipments to rise 45% to 19M. pic.twitter.com/CmNb4DA6pw