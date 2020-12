To już koniec! Adobe Flash Player znika z Windows 10

To już jest koniec - Flash Player właśnie kończy swój żywot. Sprawdź dlaczego warto odinstalować oprogramowanie już teraz.

Flash Player jest już z nami blisko ćwierć wieku. Pierwsza edycja popularnego oprogramowania służącego m.in. do odtwarzania animacji zadebiutowała w 1996 roku. Firma Adobe, która odpowiada za jego stworzenie, rozwój i dystrybucję poinformowała, że wraz z końcem 2020 roku, Flash Player przestanie istnieć.

Dokładnie 31 grudnia tego roku firma Adobe przestanie oficjalnie wspierać swoje oprogramowanie. To jednak nie wszystko, sami twórcy zachęcają obecnie, aby Flash Playera jak najszybciej usunąć i zaprzestać korzystania z niego.

Firma Adobe zdecydowanie zaleca usunięcie oprogramowania Flash Player z Twojego systemu. - Adobe

Dodatkowo, Adobe poinformowało, że od dnia 12 stycznia 2021 będzie blokować wszelką treść uruchamianą przez Flash Player. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim problemy z uruchamianiem starszych stron internetowych. Choć obecnie już niewiele z nich korzysta z technologii Adobe Flash, to wciąż możemy na takie trafić.

Jeśli na co dzień jesteście użytkownikami systemu Windows 10, to nie musicie nic robić w związku z końcem Flash Playera. Firma Microsoft poinformowała, że już niebawem wypuści odpowiednią aktualizację systemową, która automatycznie usunie Adobe Flash Player z naszego systemu.

