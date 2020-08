To już koniec Amazfit, szykujcie się na spore zmiany

Dobrze znana wszystkim marka Amazfit "przechodzi do lamusa". Co dalej z popularnymi smartwatchami? Wyjaśniamy.

Zepp E

Amazfit to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek smartwatchy na świecie. Choć nie uzyskała ona takiej renomy jak choćby produkty Apple czy Samsunga, to zaufały jej miliony użytkowników na całym świecie. Niestety, Huami - właściciel marki Amazfit, zdecydował o jej wycofaniu z rynku.

Na szczęście nie mówimy tu o całkowitym porzuceniu urządzeń typu wearables, a jedynie o rebrandingu. Od dnia dzisiejszego Amazfit to już oficjalnie Zepp. Nowa marka to nie tylko nowe urządzenia, ale również nowa aplikacja, która od dnia dzisiejszego zastąpił wysłużoną "apkę" Amazfit. Nie martwcie się jednak. Jeśli posiadacie smartwatch Amazfit, to wasze urządzenie będzie działać tak jak wcześniej, tylko że teraz będzie korzystać z aplikacji Zepp.

Jak tłumaczy producent, "Zepp ma zapewnić udostępnienie szerszej publiczności bardziej kompleksowego i profesjonalnego zarządzania zdrowiem". Sama aplikacja doczekała się również kilku nowych funkcji i drobnych zmian w interfejsie.

Co ciekawe, jak wynika z udostępnionych zrzutów ekranu z aplikacji Zepp, już niebawem możemy doczekać się pierwszego smartwatcha Huami z ECG.

Amazfit to od teraz Zepp

Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni temu zaprezentowano wyjątkowo ciekawy smartwatch Zepp E, który jest dostępny zarówno z prostokątną, jak i okrągłą kopertą. Oprócz atrakcyjnego designu, zegarek może się pochwalić licznymi funkcjami dla osób aktywnych, jak choćby oksymetr, pulsometr czy pedometr.

