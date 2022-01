To już koniec Call of Duty na konsolach PlayStation? Zobacz jakie gry mogą ominąć PS4 i PS5

Microsoft przejmuje prawa do marki Call of Duty, co to oznacza dla sympatyków kultowej serii na PlayStation?

fot. Activision

Rok 2022 dopiero się rozpoczął, a już mamy kandydata do "wydarzenie roku". Microsoft poinformował dzisiaj o przejęciu Activision Blizzard za blisko 70 miliardów dolarów. Stając się tym samym właścicielem licznych zespołów deweloperskich i marek należących do wydawcy. Automatycznie zrodziło to pytania odnośnie przyszłości gier z takich serii jak: Call of Duty, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro czy Crash Bandicoot na konsolach PlayStation 4 i PS5.

Włodarze Microsoftu ujawnili na razie jedynie, że zamierzają wspierać wszystkie dotychczasowe społeczności i platformy, na których pojawiają się gry Activision Blizzard.

Gry Activision Blizzard są dostępne na wielu różnych platformach i zamierzamy nadal wspierać te społeczności - Microsoft.

Microsoft już przy okazji przejęcia Zenimax Media (w tym Bethesdy) udowodnił, że honoruje dotychczasowe umowy. W ten sposób taki gry jak Deathloop czy GhostWire: Tokyo w pierwszej kolejności trafią na konsole Sony, a dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia debiutu na sprzęt Microsoftu. Microsoft poinformował również, że do czasu zamknięcia transakcji obie firmy będą funkcjonowały niezależnie, tak jak do tej pory. Dopiero po ostatecznym zakończeniu operacji Activision Blizzard będzie całkowicie odpowiadać przed "gigantem z Redmond" i Philem Spencerem (szef oddziału gamingowego - Xbox).

Przejęcie tak dużej firmy jak Activision Blizzard nie odbywa się "z dnia na dzień". Microsoft czeka teraz wiele miesięcy intensywnej pracy nad przygotowaniem odpowiednich umów i dopięcie szczegółów transakcji. Z opublikowanych materiałów wiemy, że "gigant z Redmond" musi zamknąć operację kupna Activision Blizzard w okresie od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku. W innym przypadku firmę może czekać dotkliwa kara (mówi się nawet o 3 miliardach dolarów). Możemy zatem śmiało założyć, że wszystkie gry Activision Blizzard z datą premiery ustaloną na 2022 rok zadebiutują na platformach, które już ustalono. Spokojni powinniśmy być również o tegoroczną odsłonę serii Call of Duty. Choć na jej temat nie wiemy zbyt wiele, to możemy być pewni, że zadebiutuje tej jesieni. Co jednak dalej z grami Activision Blizzard na konsolach Sony?

fot. Microsoft

Tu nie mamy już tak optymistycznych wieści. Phil Spencer już przy okazji przejęcia Bethesdy potwierdził, że wydanie tak dużych gier jak Starfield czy The Elder Scrolls 6 tylko na konsolach Xbox i PC, wciąż będzie dla jego firmy opłacalne. Premiera kolejnych odsłon Call of Duty (2023 i dalej) na wyłączność konsol Xbox i PC nie powinna zatem nikogo zaskoczyć. Co więcej, włodarze amerykańskiej korporacji nie kryją, że chcą jak najszybciej i w jak największej ilości umieszczać gry z katalogu Activision Blizzard w Xbox Game Pass i PC Game Pass

Po zamknięciu [transakcji przejęcia - przyp. red], będziemy oferować w ramach Xbox Game Pass i PC Game Pass tak wiele gier Activision Blizzard, jak to tylko możliwe, zarówno nowych tytułów, jak i gier z niesamowitego katalogu Activision Blizzard - Microsoft.

Możliwe zatem, że nie tylko seria Call of Duty, ale również Diablo 4 czy Overwatch 2 ominą ostatecznie konsole PlayStation. Nie da się ukryć, że dzisiejsze ogłoszenie wstrząsnęło branżą. Sony nie jest oczywiście na straconej pozycji, ale Microsoft pokazuje, że nie zawaha się przed niczym, aby wreszcie uczynić z Xboxa największą markę gamingową na świecie.