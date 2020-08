To już koniec! Klasyczny Facebook znika bezpowrotnie

Facebook do końca miesiąca wyłączy klasyczny interfejs webowej aplikacji Facebooka. Nowy wygląd nie każdemu przypadnie do gustu.

Facebook od dłuższego czasu promuje nowy wygląd interfejsu Facebooka. Odświeżona wersja obsługuje motyw jasny oraz ciemny, a także jest bardziej przyjazna ekranom dotykowym. Nie zmienia to jednak faktu, że znaczna część użytkowników nadal korzysta z klasycznej, ikonicznej wersji Facebooka z niebieskim paskiem nawigacyjnym na górze.

Nowy interfejs Facebooka

Jeżeli korzystasz z starej wersji Facebooka to nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Portal Engadget poinformował, że Facebook ostatecznie wyłączy klasyczną wersję interfejsu na początku września tego roku. Witryna Facebooka ostrzega już, że "klasyczny Facebook nie będzie już dostępny od września".

Nowa wersja interfejsu Facebooka jest z nami od roku. Facebook zaprezentował ją na swojej konferencji deweloperskiej. Nowy wygląd nie każdemu przypadł do gustu. Obecnie wersja komputerowa Facebooka korzysta z interfejsu pierwotnie zaprojektowanego dla telefonów z Androidem oraz iOS. Dotychczas Facebook pozwalał jednak na włączenie starego wyglądu. Od września opcja ta bezpowrotnie zniknie, a my będziemy zmuszeni do korzystania z nowego Facebooka.

Nowy interfejs stawia na większą czytelność i przejrzystość. Położono również większy nacisk na grupy oraz sklep Marketplace.

Źródło: theverge.com