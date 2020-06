To już koniec. Samsung właśnie uśmiercił S Voice

Pierwszy asystent głosowy koreańskiego producenta przechodzi właśnie do historii. Nie skorzystamy już z S-Voice na starszych Samsungach.

S Voice to pierwszy inteligentny asystent głosowy Samsunga, który został zaprezentowany chwilę po premierze Siri od Apple.

Źródło: pcworld.com

Gigant z Cupertino pod koniec 2011 roku razem z premierą iPhone'a 4s zaprezentował inteligentnego asystenta głosowego - Siri. Rozwiązanie to w za pośrednictwem internetu wysyłało zapytania do wysokowydajnych serwerów i po chwili odpowiadało za pośrednictwem aplikacji na iPhone'ie. Oczywiście systemowi temu daleko było do znanych nam dziś asystentów głosowych takich, jak Asystent Google, Siri najnowszej generacji czy Amazon Alexa.

Koreańczycy nie chcieli pozostawać w tyle i już w maju 2012 roku podczas prezentacji Samsunga Galaxy S III pokazali światu własnego asystenta głosowego S Voice. Rozwiązanie to było rozwijane przez lata i trafiło do wielu smartfonów Samsunga począwszy na Galaxy S III i skończywszy na Galaxy S7/S7 Edge.

Inteligentny asystent głosowy działa na Androidzie w wersji od 4.0 Ice Cream Sandwich do 6.0.1 Marshmallow.

W 2017 roku razem z flagowym Galaxy S8 zadebiutował zupełnie nowy asystent głosowy Samsunga - Bixby. Rozwiązanie to systematycznie zastępowało S Voice, a starsze smartfony, które otrzymały aktualizację do Androida 7.0 Nougat lub nowszego w większości zamiast S Voice oferowały Bixby.

Niestety nie mamy najlepszej wiadomości dla wszystkich posiadaczy starszych urządzeń Samsunga z Androidem, którzy nadal korzystają z S Voice. Od dziś nie skorzystamy już z tego asystenta głosowego. Razem z nim znika funkcja Find My Car, tryb samochodowy oraz funkcja MirrorLink.

Nie powinno dziwić nas, że Samsung postanowił uśmiercić S Voice. Koreańczycy długo zwlekali z tą decyzją, a obecnie mało kto korzysta jeszcze na codzień ze smartfonów posiadających wbudowanego asystenta S Voice. Najnowszym z nich jest Samsung Galaxy S5 z 2014 roku, który pracuje pod kontrolą Androida 6.0 Marschmallow.

S Voice nie jest jedynym asystentem głosowym, który przestanie być wspierany w 2020 roku. Microsoft zamierza bowiem zakończyć wsparcie dla asystenta Cortana na Androidzie jeszcze w tym roku.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy A71 z Bixby.

Źródło: androidauthority.com