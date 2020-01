To już koniec Tetris dla telefonów komórkowych - kultowa gra EA umiera

Tetris podobnie, jak Snake jest jedną z najbardziej popularnych klasycznych gier na świecie. Proste zasady, przyjemna rozgrywka i praktyczny brak wymagań technicznych spowodowały, że Tetris szybko stał się rozpoznawany na całym świecie. Nie bez znaczenia jest fakt, że po dziś dzień wiele lat po premierze gry posiada ona całkiem liczne grono aktywnych graczy. Niestety Electronic Arts poinformowało oficjalnie, że kończy wsparcie dla dwóch wersji mobilnych gry Tetris - Tetris oraz Tetris Blitz.

EA udostępniło oficjalne oświadczenie, które zostało przekazane za pomocą oficjalnego konta Tetris Blitz na platformie społecznościowej Twitter. W krótkiej wiadomości wspomniano, że obie gry zostaną wycofane z rynku do 21 kwietnia 2020 roku.

W poście umieszczono także link do wsparcia Electronics Arts. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, czy studio EA zamierza całkowicie zakończyć wieloletnią przygodę z Tetrisem, ponieważ wygasła umowa z Tetris. Z drugiej strony inny twórca gier N3TWORK już w ubiegłym roku podpisał nową umowę z Tetris, dzięki której rozwój gry nadal będzie możliwy, jeżeli tylko uda się zmienić twórcę programu.

Dear Blitzers,



We've had an amazing journey with you, but sadly it is time to say goodbye. By April 21, 2020, Tetris® and Tetris® Blitz will be retired. Thank you all for making this journey so memorable :)



Please reach out to us here for any concerns -https://t.co/MCTJ14VwlD pic.twitter.com/jnX3jhXR2t