To już koniec taniego Xbox Game Pass, teraz będzie już tylko drożej

Xbox Game Pass drożeje? Jeszcze nie, ale wydaje się to już tylko kwestią czasu. Szczególnie że Microsoft właśnie wycofał się z kultowej promocji.

Microsoft w ostatnich latach przyzwyczaił nas już do tego, że na wszelkie możliwe sposoby promował swoją usługę abonamentową. Game Pass zarówno w wersji na konsole Xbox, jak i PC'ty stał się dla wielu graczy znakomitym i ekonomicznym rozwiązaniem. Do usługi regularnie trafiają bowiem premierowe wydania gier, i to nie tylko tych pochodzących od wewnętrznych zespołów Microsoftu. Tylko w ostatnich miesiącach bibliotekę Game Pass zasiliły tak mocne premiery jak:

Hi-Fi Rush

Inkulinati

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Atomic Heart

Wo Long: Fallen Dynasty

Włodarze serwisu są chyba zadowoleni z jego wyników i postanowili, że nie potrzebna jest już mu tak intensywna promocja. Teraz usługa musi się już bronić tylko jakością. Co to dla nas oznacza?

Xbox Game Pass będzie droższy?

Już od kilku lat nowi użytkownicy Xbox Game Pass mogli korzystać z wyjątkowej promocji startowej, w której pierwszy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate był dostępny za jedyne 4 zł. Co bardziej "kreatywni" użytkownicy wykorzystywali tę promocję do regularnego przedłużania sobie tanio abonamentu poprzez tworzenie nowych kont i przypisywanie ich do konsoli. Nie będę się tu rozpisywał o etycznej stronie takiego działania, ale od teraz nie będzie już to możliwe. Nie wiadomo, czy Microsoft dostrzegł wreszcie tę lukę, czy po prostu postanowił, że Xbox Game Pass nie potrzebuje już takiej promocji.

Zobacz również:

Tom Warren z serwisu The Verge ujawnił, że otrzymał oficjalną wiadomość od przedstawicieli Microsoftu, w której producent potwierdza, że "wstrzymał swoją ofertę próbną Xbox Game Pass za 1 dolara (w Polsce 4 złote - przyp. red.)". Z komunikatu dowiadujemy się również, że Microsoft "ocenia teraz różne promocje marketingowe dla nowych członków". Możliwe zatem, że osoby, które naprawdę chcą rozpocząć swoją przygodę z Game Pass, już niebawem otrzymają kolejną ciekawą ofertę.

Xbox Game Pass może podrożeć (fot. Microsoft)

Najnowsza decyzja Microsoftu pokazuje też dobitnie, że producent ma dość rozdawania Game Passa na wszelkie możliwe sposoby. Obecnie usługa abonamentowa "giganta z Redmond" jest bezkonkurencyjna, a przed nią bardzo ważny rok z premierami takich tytułów jak: Redfall, Starfield czy Forza Motorsport. Microsoft jest świadom tego, że wielu graczy może sięgnąć po Game Pass tylko dla tych tytułów i z pewnością nie chce na tym tracić.

Wiemy już, że taniej nie będzie, ale czy Xbox Game Pass może podrożeć? Tak, wydaje się to być nieuniknione. Chociaż sam Microsoft nie lubi o tym mówić, to ostatnio włodarze firmy udzielili dość ciekawej wypoeidzi odnośnie ceny usługi w obliczu potencjalnego przejęcie Activision-Blizzard.

Ceny Game Pass nie wzrosną w wyniku połączenia (z Activision-Blizzard - przyp. red.), a na pewno nie wzrosną w stopniu, który zniweluje znaczne korzyści płynące z tytułów Activision pojawiających się w Game Pass na bieżąco - Microsoft.

Jak zatem widać, z jednej strony Microsoft utrzymuje, że ceny nie wzrosną, z drugiej jednak nie wyklucza takiej możliwości. Wzrost ceny Xbox Game Pass nie powinien zatem nikogo dziwić, szczególnie w 2023 roku. Wzrost cen towarów i usług to problem globalny i Microsoft również od tego nie ucieknie. Co więcej, warto tu podkreślić, że abonament Microsoftu nie ma sobie równych, a znacznie gorsza konkurencja, jak choćby PlayStation Plus Premium czy Ubisoft Plus już teraz kosztuje więcej.