To już oficjalne: ARC Alchemist ma datę debiutu. Nie będziemy długo czekać

Od tego momentu będziemy mieli nie dwóch, a trzech graczy na rynku kart graficznych.

Po licznych opóźnieniach Intel w końcu zdecydował się na ustalenie konkretnej, podobno ostatecznej daty premiery wyczekiwanego układu graficznego ARC Alchemist. Ta data to 30 marca 2022 roku, a więc już za dwa tygodnie. Oficjalna prezentacja odbędzie się online o godzinie 8 rano czasu pacyficznego, czyli u nas będzie to północ. Podczas niej poznamy nie tylko możliwości układu, ale dowiemy się tego, co równie istotne - czyli jej ceny.

Jak donosi sam Intel, Alchemist jest przeznaczony dla graczy i to właśnie oni stanowią grupę docelową producenta. Układ jest w prostej linii rozwinięciem pomysłów z Xe-HPG, a w kolejnych miesiącach i latach pojawią się jego następcy: Battlemage, Celestial i Druid. To jednak dopiero pieśń przyszłości.

Póki co od ponad pół roku Intel pokazuje nam możliwości swojej karty, jednak jak na razie nie wyszła ona poza samą firmę. Aczkolwiek jest pewien sukcesu i szacuje, że w bieżącym roku sprzeda ponad 4 miliony Achemist-ów. Na rynek trafią zarówno edycje desktopowe, jak i przeznaczone do laptopów. Jak będzie? Cóż, poczekajmy na razie, czy data premiery nie zostanie ponownie przesunięta.

Źródło: PC World