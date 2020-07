To już oficjalne! Qualcomm potwierdził opóźnienie premiery iPhone'a 12

Jeden z głównych dostawców podzespolów do iPhone'a wygadał się. Premiera najnowszego smartfona jest odroczona.

Qualcomm potwierdził dziś rano plotki, które pojawiały się w sieci od dobrych kilku miesięcy. Tegoroczna premiera nowych modeli iPhone'a została odroczona. Wcześniej podobne informacje zostały podane między innymi przez agencję Reutersa.

Apple iPhone Xs

Amerykański producent układów scalonych przekazał, że jego prognozy przewdują "opóźnienie wprowadzenia na rynek flagowego telefonu 5G".

Dyrektor finansowy Qualcomm - Akasha Palkhiwla okreslił opóźnienie jako lekkie.

Qualcomm w swoich informacjach podkreśla, że urządzenie zostanie wprowadzone w czwartym kwartale, który rozpoczyna się od października i trwa do końca roku. Biorąc pod uwage, że Apple zazwyczaj prezentuje i wprowadza do sprzedaży nowe modele iPhone'a pod koniec września opóźnienie może wynieść od kilku dni do nawet ponad miesiąca.

Przedstawiciele Qualcomm nie okreslili jasno, że chodzi o opóźnienie w produkcji iPhone'a, ale wydaje się mało prowdopodobne, że chodzi o inne urządzenie. W drugiej połowie roku Qualcomm zawsze skupiony jest na produkcji układów scalonych do najnowszych modeli smartfonów od Apple.

Tegoroczne modele iPhone'a zaoferują modem sieci 5G zaprojektowany przez Qualcomm, który zostanie zintegrowany z 5 nm procesorem Apple A14.

Możliwe, że droższe konfiguracje z 5G pojawią się na rynku później. Ostatnim razem Apple odroczyło premierę iPhone'a w 2018 roku. Zaprezentowano wtedy modele Xs, Xs Max oraz tańszego Xr'a. Apple celowo opóźniło wprowadzenie na rynek ostatniego modelu, aby zapewnić dobre wyniki sprzedażowe dla droższych modeli Xs i Xs Max.

Źródło: macrumors.com