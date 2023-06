To już oficjalne: koniec przeglądarki Opera!

Dlaczego producent podjął taką decyzję? Powód może zaskoczyć.

Ostatnia wydana jak dotąd Opera nosi numer 99 (konkretnie: 99.0.4788.65). I już wiadomo, że jubileuszowego numeru 100 nie będzie. Ale... nie oznacza to, że Opera przechodzi do historii. Po prostu z wydaniem 100 wkracza w nowa fazę i zmienia nazwę na Opera One. Co różni ją od poprzednika?

Została przeprojektowana od podstaw, a jednym z głównych atutów jest wbudowana sztuczna inteligencja. Nazwa się Aria i bazuje na GPT, jednak ma stały dostęp do najnowszych informacji pojawiających się w sieci. Czeka na użytkowników na pasku bocznym. A wszystkie nowości prezentuje poniższy materiał wideo:

Joanna Czajka, Product Director w Opera, komentuje:

Mamy obsesję na punkcie innowacji w przeglądarkach, dlatego postanowiliśmy zredefiniować ich rolę w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do innych firm tworzących przeglądarki, Opera nie dodała po prostu usług na bazie SI. Nasz zespół wrócił do deski kreślarskiej i przeprojektował nasz flagowy produkt. Opera One została zbudowana wokół Arii, naszej natywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce i jest zwieńczeniem naszej dotychczasowej pracy

Aria jest oparta na autorskim silniku sztucznej inteligencji o nazwie Composer, a jej zadaniem jest pomoc podczas wyszukiwania informacji, generowania tekstów, kodów lub uzyskiwania odpowiedzi na najbardziej zawiłe zapytania. Dodatkowo Aria zna całą bazę dokumentacji pomocy technicznej Opery i wykorzystuje aktualną wiedzę o produktach firmy, aby odpowiadać na pytania użytkowników. Aby zyskać do niej dostęp na Windows, można użyć albo paska bocznego, albo skrótu ctrl+/. Na komputerach Mac jest to cmd+/.

Tab Islands to nowa funkcja, która zapewnia płynne i intuicyjne działanie, stworzona dla użytkowników korzystających z wielu kart jednocześnie. Intuicyjnie łączy te, które są ze sobą powiązane kontekstowo. Użytkownicy mają pełną elastyczność w zarządzaniu kartami: mogą je grupować i oddzielać w zależności od kontekstów, a także przenosić, zwijać, zmniejszać oraz zapisywać je w zakładkach lub na Pinboards.

O wszystkich nowościach możesz przekonać się już dzisiaj, aktualizując przeglądarkę Opera do najnowszej wersji.

Źródło: Opera