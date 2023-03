To już ostatnie chwile Riverdale. Sezon 7 zakończy serial o szalonym miasteczku

Widzowie "Riverdale" byli świadkami niejednego. Miasteczko odwiedzali zabójcy, gangsterzy, okultyści, a nawet istoty nadprzyrodzone. Mieszkańcy mieli do czynienia z rodzinnymi sekretami, sfingowanymi zgonami, równoległymi wszechświatami i magią. Zagrażających mieścinie psychopatów można by sprzedawać na pęczki. Czy 7. sezon szalonego serialu może nas jeszcze czymś zaskoczyć?

Riverdale – najważniejsze informacje

Tytuł: Riverdale

Riverdale Twórcy: Roberto Aguirre-Sacasa

Roberto Aguirre-Sacasa Gatunek: young adult, thriller, horror

young adult, thriller, horror Liczba potwierdzonych sezonów: 7

7 Czas emisji: 2017-obecnie

2017-obecnie Kraj produkcji: USA

Riverdale to barwny, nieprzewidywalny i pełen szalonych przygód serial stworzony na podstawie kultowej serii komiksów wydawanej przez Archie Comics. Produkcja opowiada o grupie przyjaciół zamieszkujących fikcyjne amerykańskie miasteczko Riverdale, które z czasem staje się areną coraz dziwniejszych wydarzeń – zarówno kryminalnych, jak i nadprzyrodzonych. Stawić im czoło usiłuje pełen energii nastolatek Archie Andrews, dzielna Betty Cooper, wygadana Veronica Lodge, inteligentny Jughead Jones oraz liczne zastępy ich krewnych i przyjaciół.

Sezon 7 – o czym opowie?

Siódmy sezon Riverdale będzie jednocześnie pożegnaniem z bohaterami i miasteczkiem – twórcy serii zapowiedzieli bowiem zamknięcie opowieści o Archiem i jego przyjaciołach. Pożegnanie oczywiście odbędzie się w wielkim stylu, z nawiązaniem do oryginalnych historii wydawanych przez Archie Comics.

Tym razem bohaterowie trafią ... do lat 50. Bohaterowie pójdą spać tuż po zlikwidowaniu przez Cheryl złowrogiej komety, a obudzą się w roku 1955, dzień po śmierci Jamesa Dean. Co więcej, znów będą nastolatkami uczęszczającymi do lokalnego liceum i mierzącymi się z problemami wieku dojrzewania. Jednakich związki i przyjaźnie mogą wyglądać nie do końca tak, jak przyzwyczailiśmy się przez ostatnie sezony.

Jedyną osobą, która będzie sobie zdawała sprawę, że coś jest nie tak ze światem, stanie się Jughead Jones. Chłopak będzie usiłował przekonać przyjaciół do swoich racji i powrócić do odpowiedniej epoki.

Data premiery

Sezon 7. Riverdale w serwisie Netflix pojawi się 30 marca 2023 roku.

Odcinki

Siódmy sezon Riverdale będzie liczył 20 odcinków. W tym momencie znamy już tytuły czterech z nich:

Odcinek 1. (Rozdział 118) Don’t Worry, Darling

(Rozdział 118) Don’t Worry, Darling Odcinek 2. (Rozdział 119) Skip, Hop, and Thump!

(Rozdział 119) Skip, Hop, and Thump! Odcinek 3. (Rozdział 120) Sex Education

(Rozdział 120) Sex Education Odcinek 4. (Rozdział 121) Love & Marriage

Obsada

W 7. sezonie serialu powróci niemal cała znana i lubiana obsada serialu. Z pewnością pojawi się:

KJ Apa – Archie Andrews

– Archie Andrews Lili Reinhart – Betty Cooper

– Betty Cooper Camile Mendes – Veronica Lodge

– Veronica Lodge Cole Sprouse – Jughead Jones

– Jughead Jones Erinn Westbrook – Tabitha Tate

– Tabitha Tate Madelaine Petsch – Cheryl Blossom

– Cheryl Blossom Casey Cott – Kevin Keller

– Kevin Keller Charles Melton – Reggie Mantle

– Reggie Mantle Vanessa Morgan – Toni Topaz

– Toni Topaz Drew Ray Tanner – Fangs Fogarty

– Fangs Fogarty Mädchen Amick – Alice Cooper

W 7. sezonie pojawią się również dwie nowe twarze. Nicholas Barasch zagra Juliana Blossoma, bliźniaczego brata Cheryl. Z kolei Karl Walcott wcieli się w postać Claya Walkera, bojownika o sprawiedliwość społeczną.

Zwiastun

Siódmy sezon Riverdale brzmi dla Was jak jeszcze większe szaleństwo niż to, które twórcy serwowali do tej pory? W taki razie przekonajcie się, jak rzecz wygląda w praktyce:

