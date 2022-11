To już pewne! Europejskie modele Galaxy S23 nie będą gorsze od reszty

Samsung od lat stosował specyficzną strategię przy sprzedaży swoich flagowych modeli z serii Galaxy S. Część egzemplarzy smartfonów opierana była na mocniejszych procesorach o nazwie Snapdragon, a część na autorskich chipsetach producenta o nazwie Exynos. W przypadku tegorocznych Galaxy S22 na europejski rynek trafiły modele wyposażone w Exynosa 2100, podczas gdy do amerykańskich klientów trafiły egzemplarze oparte na Snapdragonie 8 Gen 1.

Pomimo często nieodczuwalnych różnic w działaniu obu procesorów na co dzień, warto zauważyć, że we wszystkich testach Snapdragon wypada znacznie lepiej. Co więcej, jest to dokładnie ten sam model smartfona, a więc decyzja o wypuszczeniu jego słabszych wersji na jakiś rynek była - z perspektywy klienta - mocno krzywdząca.

Zobacz również:

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza zmienić swoją strategię, a przyszłoroczne flagowce z serii Galaxy S23 zadebiutują w Europie z takim samym procesorem jak w Ameryce. Jednostką, na której oparte zostaną smartfony będzie Snapdragon 8 Gen 2, czyli najnowszy chipset marki Qualcomm. Co więcej, Samsung podpisał unikalną umowę z marką, a więc modele z serii Galaxy S23 otrzymają specjalną - wydajniejszą - wersję procesora.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b