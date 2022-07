To już pewne! Galaxy Watch 5 pojawi się na sierpniowym Galaxy Unpacked

Aktualizacja aplikacja Galaxy Wearable zdaje się zdradzać jedną z najważniejszych informacji na temat nadchodzących smartwatchy Samsunga.

Galaxy Watch 5 i Galaxy Buds 2 Pro zostały dostrzeżone w najnowszej wersji aplikacji towarzyszącej Galaxy Wearable. Kilka dni temu, aktualizacja aplikacji spowodowała wiele problemów i użytkownicy musieli ponownie zainstalować aplikację. Samsung wprowadził nową aktualizację, która rozwiązuje ten problem i to właśnie w tej wersji aplikacji Galaxy Wearable widnieją Galaxy Buds 2 Pro i Galaxy Watch 5.

W zeszłym roku Galaxy Buds 2 i Galaxy Watch 4 zostały wymienione w aplikacji Galaxy Wearable 19 lipca, a urządzenia zostały ujawnione 11 sierpnia. W tym roku wydaje się, że dzieje się to samo, ponieważ nadchodzące urządzenia zostały wymienione na miesiąc przed ich ogłoszeniem.

Znany leakster, Evan Blass, udostępnił niedawno rednery przedstawiające nadchodzące modele Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro.

Na pierwszych dwóch zdjęciach widzimy model Galaxy Watch 5 Pro. To tutaj z generacji na generację zaszły największe zmiany. Zegarek stracił, znany z Watch 4 Classic, obrotowy bezel. Nowy bezel jest już stały, został za to zmniejszony, aby zrobić miejsce na zauważalnie większy wyświetlacz - pomoże to w wygodnym odczytywaniu powiadomień i używaniu aplikacji.

Fot. 91mobiles/Evan Blass Fot. 91mobiles/Evan Blass

Nowy Galaxy Watch 5 Pro ma wyglądać poważnie i profesjonalnie - stąd bardziej standardowy, "zegarkowy" wygląd. Będzie oferowany w dwóch kolorach - czarnym oraz szarym tytanowym. Dostaniemy też dwa warianty tego smartwatcha - LTE oraz GPS.

Fot. 91mobiles/Evan Blass Fot. 91mobiles/Evan Blass

Mniej zmian w porównaniu do poprzednika zobaczymy w standardowej wersji zegarka. Tutaj wygląd praktycznie się nie zmieni, a wszystkie usprawnienia dotkną raczej wnętrza i podzespołów zegarka. Tutaj również dostępne będą zarówno warianty z modułem GPS, jak i z dodatkowym LTE. Koperta będzie dostępna w dwóch rozmiarach, a także w aż sześciu kolorach.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Jak widać, różnice w wyglądzie między dwoma zegarkami nie są znaczące. W oczy rzuca się wystający bezel wersji Pro - bez wątpienia pomoże on w ochronie ekranu urządzenia, gdyż dzięki wysuniętej ramce będzie on lepiej chroniony przed uderzeniami. Wersja Pro jest również nieznacznie grubsza - to także kwestia wysuniętego bezela. Jednak poza tym szczegółem na zewnątrz zegarki nie różnią się znacznie od siebie - zobaczymy w takim razie, jak będą wyglądały różnice w ich oprogramowaniu i możliwościach.

Wzrost cen dotknie również najnowsze zegarki Samsunga

Źródłem przecieków jest leakster Roland Quandt, na którego twitterowym profilu pojawiły się spodziewane ceny nowych zegarków z serii Galaxy Watch 5. Według spekulacji, podstawowy model w rozmiarze 40 mm oraz łącznością BT ma zadebiutować w cenie 300 Euro (około 1400 zł).

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pink Gold, Gray, Silver



44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Blue, Gray, Silver



Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Black, Titanium



*price conversion and taxes may make numbers differ from actual MSRP. — Roland Quandt (@rquandt) June 22, 2022

Porównajmy te cenę z zeszłorocznym smartwatchami Samsunga oraz zegarkami od innych producentów. Galaxy Watch 4 w wersji 40 mm BT kosztował w dniu premiery 1169 zł, a więc za nowy model zapłacimy prawie 300 zł więcej. Analogicznie, pozostałe wersje zegarka również będą o około 300 zł droższe, a to tyczy się jedynie jego podstawowych wariantów. Model Pro - w swojej najtańszej wersji - będzie kosztował około 2300 zł. To ponownie kilkaset złotych więcej niż najdroższy wariant Galaxy Watch'a 4 Classic.

Jak ceny Samsunga mają się do konkurencji?

Źródło: Samsungmobilepress.com Huawei Watch GT3 Pro Classic Źródło: PC World / Henryk Tur

Na Apple Watch'a Series 7 trzeba było wydać minimum 1700 zł w dniu premiery. Tegoroczny Huawei Watch GT3 Pro Classic kosztuje między 1600, a 1700 zł. Wydaje się więc, że ceny Samsunga nie odstają tak mocno od konkurencji, a za najnowsze modele innych producentów również zapłacimy ponad 1400 zł.

Dla wszystkich zainteresowanych zakupem smartwatcha po niższej cenie, poleciłbym przeszukanie rynku wtórnego, na którym starsze modele w świetnym stanie możemy zakupić już za kilkaset złotych. Warto również śledzić promocje na Galaxy Watch'a 4 (takie jak ta - LINK), których z całą pewnością będzie co raz więcej przed premierą nowych modeli.

AKTUALIZACJA 30.07.2022

Nadchodzi Galaxy Watch 5. Samsung ogłasza datę Galaxy Unpacked na 10 sierpnia

Seria wydarzeń Samsung Unpacked, odbywająca się zazwyczaj dwa razy w roku, służy Samsungowi jako możliwość zaprezentowania swoich najnowszych urządzeń z flagowymi telefonami na czele. Na podobnym evencie w zimie firma zaprezentowała serię Galaxy S22. Z kolei już teraz możemy spodziewać się kolejnego rzutu niesamowicie ciekawych sprzętów.

Z oficjalnej zapowiedzi wiemy już, że Samsung Unpacked odbędzie się już 10 sierpnia 2022 roku. Producent zaprezentował krótki filmik, który zwiastuje największe premiery tegorocznego wydarzenia.

Na oficjalnej stronie dowiadujemy się, że 10 sierpnia o 15.00 polskiego czasu rozpocznie się oficjalna prezentacja nowych urządzeń. Będziemy mogli ją śledzić wszyscy - wystarczy zarejestrować się na stronie Samsunga poświęconej eventowi.

Jesteśmy już przekonani, że jedną z nowości będzie nowy Galaxy Watch 5 oraz jego droższa wersja Galaxy Watch 5 Pro. Oczywiście czeka nas jeszcze więcej premier, a więcej na ten temat napisaliśmy tutaj.