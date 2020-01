To już pewne - Huawei nie wróci do produkcji smartfonów z usługami Google!

Włodarze marki wyrazili się definitywnie. Niezależnie od sytuacji smartfony Huawei'a nie zaoferują usług Google.

Rok 2019 był dla Huawei'a jednym z najcięższych w historii. Konkurencja na rynku smartfonów, urządzeń ubieranych i laptopów rośnie, a Chińczycy na dodatek zostali oskarżeni przez USA o szpiegowstwo. Konsekwencje tych działań są nam doskonale znane. Od września 2019 roku Huawei produkuje smartfony z Androidem, ale bez dostępu do usług Google. O ile w Azji i Chinach nie stanowi to problem, to z uwagi na brak usług Google smartfony Chińskiego giganta praktycznie znikną ze sklepów w Europie. W zamian pojawią się kolejne komputery oraz urządzenia elektroniczne innego typu.

Ze względu na blokadę handlową Chińczycy musieli bardzo szybko zmodyfikować oprogramowanie swojego flagowego Mate'a 30 Pro tak, aby nie miał on dostępu do aplikacji Google.

Nawet pomimo tego, że sytuacja na przestrzeni ostatnich tygodni uległa poprawie, a stosunki pomiędzy USA, a Chinami znacząco się polepszyły to Huawei jest stanowczy. Nawet, jeżeli już wkrótce firma będzie znowu mogła produkować urządzenia z Androidem i usługami Google na pokładzie to tego nie zrobi.

Przedstawiciel Huawei'a powiedział podczas wywiadu z austriacką gazetą Der Standard, że Huawei nie wróci do usług Google.

Austriacki country manager Fred Wangfei uważa, że firma chce się całkowicie odciąć od polityki USA, ponieważ nie można mieć pewności, że blokady nie wrócą po pewnym czasie. Z tego powodu nowe urządzenia debiutują bez dostępu do usług Google, a Huawei skupia się na tworzeniu zupełnie nowego systemu operacyjnego na urządzenia mobilne, który będzie konkurować z Androidem oraz iOS.

W chwili obecnej Huawei nadal wspiera swoje urządzenia posiadające dostęp do usług Google. W dalszym ciągu otrzymują one aktualizacje oprogramowania oraz poprawki zabezpieczeń. Wiemy już jednak, że to ostatni moment na zakup nowych smartfonów Huawei'a z usługami Google. Już wkrótce na rynku dostępne będą jedynie modele z samym systemem Android oraz alternatywą dla usług Google - Huawei Mobile Services. Rozwiązanie HMS ma być tymczasowe dopóki na rynku nie zadebiutuje zupełnie nowy system.

